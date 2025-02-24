Штрафы для пенсионеров — за что могут наказать в марте 2025 года

Пожилой мужчина заполняет документ. Фото: УНИАН

Государство активно поддерживает уязвимые категории населения, к которым относятся пенсионеры. Для граждан пожилого возраста доступны разнообразные выплаты, льготы и другие виды помощи. Однако даже пенсионеры не застрахованы от штрафов, которые можно получить из-за обычной невнимательности или незнания определенных требований.

О том, за какие нарушения пенсионера могут оштрафовать в марте 2025 года, отмечается в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

За что будут наказывать пенсионеров в марте 2025 года

Пенсионеры могут оказаться в неприятной ситуации, если не предоставят своевременно информацию в Пенсионный фонд Украины. Из-за задержек в сообщениях об изменениях, ПФУ имеет право накладывать штрафы, а пенсионер может потерять значительную часть пенсии.

Информацию об изменениях необходимо предоставить в течение десяти дней. Это нужно делать в таких случаях:

смена места постоянной регистрации;

смена фамилии, имени или отчества;

трудоустройство или увольнение с работы;

получение ID-карты вместо старого паспорта;

оформление нового паспорта в случае утери предыдущего;

получение нового регистрационного номера налогоплательщика.

Штрафы предусмотрены статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае, если из-за отсутствия или запоздалого уведомления пенсионером о выше упомянутых изменениях были начислены чрезмерные пенсионные выплаты, ПФУ может забирать до 20% пенсии до полного возврата неправомерно полученных средств.

Ранее мы писали, что мобильные операторы предлагают тарифы для разных категорий абонентов. Для пенсионеров важными являются доступные планы с минимальной стоимостью, поскольку им зачастую не нужно много мобильного интернета или дополнительных функций.

Также мы рассказывали, что закон не устанавливает точный срок для жизни без регистрации. После выписки с предыдущего места жительства на новую прописку предоставляется один месяц. Если не уложиться в сроки — можно получить штраф.