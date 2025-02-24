Штрафи для пенсіонерів — за що можуть покарати в березні 2025

Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

Держава активно підтримує вразливі категорії населення, до яких належать пенсіонери. Для громадян похилого віку доступні різноманітні виплати, пільги та інші види допомоги. Однак навіть пенсіонери не застраховані від штрафів, які можна отримати через звичайну неуважність або незнання певних вимог.

Про те, за які порушення пенсіонера можуть оштрафувати в березні 2025 року, зазначається в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсіонери можуть опинитися в неприємній ситуації, якщо не нададуть своєчасно інформацію до Пенсійного фонду України. Через затримки в повідомленнях про зміни, ПФУ має право накладати штрафи, а пенсіонер може втратити значну частину пенсії.

Інформацію про зміни необхідно надати протягом десяти днів. Це потрібно робити в таких випадках:

зміна місця постійної реєстрації;

зміна прізвища, імені або по батькові;

працевлаштування або звільнення з роботи;

отримання ID-картки замість старого паспорта;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

отримання нового реєстраційного номера платника податків.

Штрафи передбачені статтею 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У разі, якщо через відсутність або запізніле повідомлення пенсіонером про вище згадані зміни були нараховані надмірні пенсійні виплати, ПФУ може забирати до 20% пенсії до повного повернення неправомірно отриманих коштів.

Раніше ми писали, що мобільні оператори пропонують тарифи для різних категорій абонентів. Для пенсіонерів важливими є доступні плани з мінімальною вартістю, оскільки їм зазвичай не потрібно багато мобільного інтернету або додаткових функцій.

Також ми розповідали, що закон не встановлює точний термін для життя без реєстрації. Після виписки з попереднього місця проживання на нову прописку надається один місяць. Якщо не вкластися в строки — можна отримати штраф.