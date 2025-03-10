Блогер доказал, что iPhone 16e поддерживает MagSafe — как активировать самостоятельно

Процесс разборки iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Автор популярного YouTube-канала Phone Repair Guru провел детальный разбор нового смартфона Apple iPhone 16e. Он хотел выяснить его совместимость с компонентами старых моделей и проверить возможность реализации поддержки MagSafe.

Об этом пишет iTechua.

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Может ли iPhone 16e получить поддержку MagSafe

В процессе разборки блогер экспериментально установил, что новый iPhone 16e легко принимает компоненты из предыдущих моделей Apple. В частности, смартфон оказался совместимым с вибромотором Taptic Engine из iPhone 14, динамиком из iPhone 15, индукционной катушкой беспроводной зарядки из iPhone 14 и 15, SIM-слотом, а также экраном из iPhone 14.

Отдельно автор обратил внимание на отсутствие поддержки магнитной зарядки MagSafe в новом бюджетном смартфоне Apple. В официальной позиции компании эта функция считалась лишней для потенциальных пользователей более доступной модели. Однако на практике оказалось, что никаких конструктивных ограничений для реализации MagSafe нет.

Блогер решил проблему буквально за несколько секунд. Он наклеил запасное магнитное кольцо внутри задней панели смартфона. Несмотря на опасения, что новый элемент вызовет трудности при закрывании корпуса или вызовет деформацию, сборка завершилась успешно.

После доработки iPhone 16e без проблем подключился к MagSafe-зарядке, которая надежно держалась на месте. Впрочем, фирменная анимация, характерная для MagSafe, при таком подключении не появлялась.

Таким образом, автор Phone Repair Guru доказал, что поддержка MagSafe в бюджетном iPhone 16e была вполне реальной и не имела никаких технических ограничений со стороны Apple.

Напомним, iPhone 16e от Apple не оказался бюджетной моделью, однако остается отличным вариантом для тех, кому нужно доступное "яблочное" устройство. Если вы являетесь владельцем iPhone 15, есть пять причин обновиться на новинку.

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