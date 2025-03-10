Блогер довів, що iPhone 16e підтримує MagSafe — як активувати самостійно

Процес розбирання iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Автор популярного YouTube-каналу Phone Repair Guru провів детальний розбір нового смартфона Apple iPhone 16e. Він хотів з'ясувати його сумісність із компонентами старіших моделей та перевірити можливість реалізації підтримки MagSafe.

Про це пише iTechua.

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У процесі розбирання блогер експериментально встановив, що новий iPhone 16e легко приймає компоненти з попередніх моделей Apple. Зокрема, смартфон виявився сумісним із вібромотором Taptic Engine з iPhone 14, динаміком з iPhone 15, індукційною котушкою бездротової зарядки з iPhone 14 і 15, SIM-слотом, а також екраном з iPhone 14.

Окремо автор звернув увагу на відсутність підтримки магнітної зарядки MagSafe у новому бюджетному смартфоні Apple. В офіційній позиції компанії ця функція вважалася зайвою для потенційних користувачів доступнішої моделі. Однак на практиці виявилося, що жодних конструктивних обмежень для реалізації MagSafe немає.

Блогер розв'язав проблему буквально за декілька секунд. Він наклеїв запасне магнітне кільце всередині задньої панелі смартфона. Попри побоювання, що новий елемент спричинить труднощі при закриванні корпусу чи викличе деформацію, складання завершилося успішно.

Після доопрацювання iPhone 16e без проблем під'єднався до MagSafe-зарядки, яка надійно трималася на місці. Втім, фірмова анімація, характерна для MagSafe, при такому підключенні не з'являлася.

Таким чином, автор Phone Repair Guru довів, що підтримка MagSafe у бюджетному iPhone 16e була цілком реальною і не мала жодних технічних обмежень з боку Apple.

Нагадаємо, iPhone 16e від Apple не виявився бюджетною моделлю, проте залишається чудовим варіантом для тих, кому потрібен доступний "яблучний" пристрій. Якщо ви є власником iPhone 15, є п'ять причин оновитися на новинку.

Також ми писали, що випуск iPhone 16e зацікавив чимало шанувальників гаджетів завдяки своїм характеристикам та підтримці Apple Intelligence. Проте існують актуальні моделі Android-смартфонів, які пропонують більше за менші гроші.