Стартував офіційний продаж iPhone 16e в Україні — які ціни встановили магазини

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Apple відкрила продаж свого нового смартфона iPhone 16e на українському ринку. Зараз пристрій пропонується за спеціальними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які офіційні ціни на iPhone 16e в Україні.

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Варіанти придбання охоплюють три конфігурації пам'яті та два кольори — чорний і білий.

iPhone 16e у чорному кольорі корпусу. Фото: ek.ua

iPhone 16e у білому кольорі корпусу. Фото: ek.ua 1 / 2

Наразі базова версія на 128 ГБ продається за 34 999 грн (замість 37 999 грн), модель із 256 ГБ — за 39 999 грн (замість 42 999 грн), а топова з 512 ГБ — за 49 999 грн (замість 52 999 грн).

Офіційні ціни на iPhone 16e в Україні. Фото: скриншот

iPhone 16e став наступником iPhone SE. Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей з Face ID та вирізом, як в iPhone 14. Новинка оснащена 5G-модемом Apple C1 власного виробництва.

Працює смартфон на чипі A18 із 6-ядерним процесором та 16-ядерним Neural Engine. Замість 5-ядерного графічного чипа, як в базовій серії iPhone 16, тут встановлено 4-ядерний. Для фото та відео встановлена 48-мегапіксельна камера з Fusion-об'єктивом, без телеоб'єктива та ультраширокої лінзи. Підтримується True Tone та Smart HDR 5.

Також новинка отримала Apple Intelligence, оновлений Action Button замість класичного перемикача звуку та порт USB-C, який замінив Lightning.

Нагадаємо, Apple представила новий iPhone 16e, який став не бюджетною моделлю, як раніше позиціювалася лінійка iPhone SE, але все ж доступним смартфоном компанії. Якщо ви маєте iPhone 15, є п'ять причин, щоб оновитися до новинки.

Також ми писали, що iPhone 16e став "новим членом сім'ї", за словами Тіма Кука, що означає, що смартфон став частиною серії iPhone 16. З огляду на ціни на новинку, постає питання — чи варто доплатити та взяти iPhone 16.