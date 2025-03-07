Стартовали официальные продажи iPhone 16e в Украине — какие цены установили магазины

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

Apple открыла продажу своего нового смартфона iPhone 16e на украинском рынке. Сейчас устройство предлагается по специальным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие официальные цены на iPhone 16e в Украине.

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Варианты приобретения охватывают три конфигурации памяти и два цвета — черный и белый.

iPhone 16e в черном цвете корпуса. Фото: ek.ua

iPhone 16e в белом цвете корпуса. Фото: ek.ua 1 / 2

На данный момент базовая версия на 128 ГБ продается за 34 999 грн (вместо 37 999 грн), модель с 256 ГБ — за 39 999 грн (вместо 42 999 грн), а топовая с 512 ГБ — за 49 999 грн (вместо 52 999 грн).

Официальные цены на iPhone 16e в Украине. Фото: скриншот

iPhone 16e стал преемником iPhone SE. Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с Face ID и вырезом, как в iPhone 14. Новинка оснащена 5G-модемом Apple C1 собственного производства.

Работает смартфон на чипе A18 с 6-ядерным процессором и 16-ядерным Neural Engine. Вместо 5-ядерного графического чипа, как в базовой серии iPhone 16, здесь установлен 4-ядерный. Для фото и видео установлена 48-мегапиксельная камера с Fusion-объективом, без телеобъектива и ультраширокой линзы. Поддерживается True Tone и Smart HDR 5.

Также новинка получила Apple Intelligence, обновленный Action Button вместо классического переключателя звука и порт USB-C, который заменил Lightning.

Напомним, Apple представила новый iPhone 16e, который стал не бюджетной моделью, как ранее позиционировалась линейка iPhone SE, но все же доступным смартфоном компании. Если у вас есть iPhone 15, есть пять причин, чтобы обновиться до новинки.

Также мы писали, что iPhone 16e стал "новым членом семьи", по словам Тима Кука, что означает, что смартфон стал частью серии iPhone 16. Учитывая цены на новинку, возникает вопрос — стоит ли доплатить и взять iPhone 16.