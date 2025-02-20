Головні відмінності iPhone 16 і 16e — що стане найкращим вибором у 2025 році

Смартфон Apple iPhone 16 в руках. Фото: Unsplash

Apple представила iPhone 16e — спадкоємця iPhone SE і, за словами Тіма Кука, "нового члена сім'ї", де під сім'єю мається на увазі серія iPhone 16. З огляду на ціни на новий iPhone, одразу постає резонне запитання: чи не краще взяти iPhone 16?

Сайт Новини.LIVE розповідає про основні відмінності між iPhone 16e та iPhone 16.

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На перший погляд, різниця між моделями невелика, але при детальнішому аналізі виявляються суттєві відмінності.

Чим відрізняється iPhone 16e від iPhone 16

Зовнішній вигляд

Обидва iPhone мають відмінності від попередніх моделей, а також між собою. По-перше, iPhone 16 має дві камери ззаду, тоді як 16e лише одну, що є рідкісним явищем на ринку.

Зовнішній вигляд смартфона iPhone 16e. Фото: ek.ua

Зовнішній вигляд смартфона iPhone 16. Фото: ek.ua 1 / 2

По-друге, спереду iPhone 16 має "острівець" (Dynamic Island), а 16e — звичну "чолку". Dynamic Island має більш сучасний вигляд і краще інтегрується в систему iOS, водночас 16e є єдиною моделлю з "чолкою".

Щодо колірної палітри, iPhone 16 також виграє. Модель 16e доступна лише в чорному та білому кольорах, тоді як iPhone 16 пропонується в додаткових синьому, зеленому та рожевому.

Екран

Обидва телефони оснащені екраном з частотою оновлення 60 Гц, що може розчарувати деяких користувачів. Однак iPhone 16 має деякі переваги — в ньому використовується захисне скло нового покоління Ceramic Shield, на відміну від 16e, де встановлено старішу версію. Також iPhone 16 має вищу яскравість екрана — 1000/1600 ніт проти 800/1200 у 16e.

Екран в обох моделях однаковий — 6,1 дюйма, що є досить компактним для сучасних смартфонів.

Потужність і продуктивність

Обидва телефони працюють на новітньому чипі Apple A18, ймовірно, з 8 ГБ оперативної пам'яті в кожній моделі. Однак є різниця у графічному процесорі — iPhone 16 має 5-ядерний GPU, тоді як у 16e — 4-ядерний. Як це позначиться на продуктивності, поки що невідомо.

Apple обіцяє, що iPhone 16e матиме ті ж можливості, що й iPhone 16, зокрема працювати з ШІ та запускати вимогливі ігри.

Камера

Основною фішкою серії iPhone 16 стала камера з функцією Camera Control — сенсорною кнопкою для управління камерою, якої немає у моделі 16e. Ще одна важлива відмінність — iPhone 16 має дві камери (48 Мп + 12 Мп), а у 16e тільки одна (48 Мп "2-в-1"). Камера 16e також позбавлена режимів Action Mode і кінематографічного режиму, що робить її менш функціональною.

Автономність

Автономність iPhone 16e трохи краща, ніж у 16, завдяки збільшеному часу роботи. iPhone 16 може відтворювати відео до 22 годин, а 16e — до 26 годин. Однак у 16e немає підтримки Qi2 та MagSafe, що обмежує можливості бездротової зарядки.

Зв'язок

iPhone 16e — перший телефон з модемом LTE і 5G власної розробки Apple, Apple C1. Поки невідомо, як він проявить себе в реальних умовах. iPhone 16 підтримує Wi-Fi 7, тоді як 16e обмежений лише Wi-Fi 6 і не має чипа UWB, що є в інших моделях iPhone.

Ціни

iPhone 16e дешевший на 200 доларів у порівнянні з iPhone 16, що робить його привабливішим для покупців, які шукають бюджетний варіант. Однак базова модель iPhone 16e коштує 599 доларів, що на 170 доларів дорожче за iPhone SE, але з більшою пам'яттю (128 ГБ замість 64 ГБ).

iPhone 16e — це більш доступна модель з меншою кількістю функцій та можливостей порівняно з iPhone 16. Вибір між ними залежить від ваших пріоритетів: якщо для вас важлива камера та останні новинки, краще обрати iPhone 16. Якщо ж головним фактором є ціна та автономність, iPhone 16e стане хорошим варіантом.

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