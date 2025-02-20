Головні відмінності iPhone 16 і 16e — що стане найкращим вибором у 2025 році

Сучасний iPhone 16 чи бюджетний 16e — що обрати у 2025 році
Apple представила iPhone 16e — спадкоємця iPhone SE і, за словами Тіма Кука, "нового члена сім'ї", де під сім'єю мається на увазі серія iPhone 16. З огляду на ціни на новий iPhone, одразу постає резонне запитання: чи не краще взяти iPhone 16?
Сайт Новини.LIVE розповідає про основні відмінності між iPhone 16e та iPhone 16.
На перший погляд, різниця між моделями невелика, але при детальнішому аналізі виявляються суттєві відмінності.
Чим відрізняється iPhone 16e від iPhone 16
Зовнішній вигляд
Обидва iPhone мають відмінності від попередніх моделей, а також між собою. По-перше, iPhone 16 має дві камери ззаду, тоді як 16e лише одну, що є рідкісним явищем на ринку.
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Зовнішній вигляд смартфона iPhone 16e. Фото: ek.ua
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Зовнішній вигляд смартфона iPhone 16. Фото: ek.ua
По-друге, спереду iPhone 16 має "острівець" (Dynamic Island), а 16e — звичну "чолку". Dynamic Island має більш сучасний вигляд і краще інтегрується в систему iOS, водночас 16e є єдиною моделлю з "чолкою".
Щодо колірної палітри, iPhone 16 також виграє. Модель 16e доступна лише в чорному та білому кольорах, тоді як iPhone 16 пропонується в додаткових синьому, зеленому та рожевому.
Екран
Обидва телефони оснащені екраном з частотою оновлення 60 Гц, що може розчарувати деяких користувачів. Однак iPhone 16 має деякі переваги — в ньому використовується захисне скло нового покоління Ceramic Shield, на відміну від 16e, де встановлено старішу версію. Також iPhone 16 має вищу яскравість екрана — 1000/1600 ніт проти 800/1200 у 16e.
Екран в обох моделях однаковий — 6,1 дюйма, що є досить компактним для сучасних смартфонів.
Потужність і продуктивність
Обидва телефони працюють на новітньому чипі Apple A18, ймовірно, з 8 ГБ оперативної пам'яті в кожній моделі. Однак є різниця у графічному процесорі — iPhone 16 має 5-ядерний GPU, тоді як у 16e — 4-ядерний. Як це позначиться на продуктивності, поки що невідомо.
Apple обіцяє, що iPhone 16e матиме ті ж можливості, що й iPhone 16, зокрема працювати з ШІ та запускати вимогливі ігри.
Камера
Основною фішкою серії iPhone 16 стала камера з функцією Camera Control — сенсорною кнопкою для управління камерою, якої немає у моделі 16e. Ще одна важлива відмінність — iPhone 16 має дві камери (48 Мп + 12 Мп), а у 16e тільки одна (48 Мп "2-в-1"). Камера 16e також позбавлена режимів Action Mode і кінематографічного режиму, що робить її менш функціональною.
Автономність
Автономність iPhone 16e трохи краща, ніж у 16, завдяки збільшеному часу роботи. iPhone 16 може відтворювати відео до 22 годин, а 16e — до 26 годин. Однак у 16e немає підтримки Qi2 та MagSafe, що обмежує можливості бездротової зарядки.
Зв'язок
iPhone 16e — перший телефон з модемом LTE і 5G власної розробки Apple, Apple C1. Поки невідомо, як він проявить себе в реальних умовах. iPhone 16 підтримує Wi-Fi 7, тоді як 16e обмежений лише Wi-Fi 6 і не має чипа UWB, що є в інших моделях iPhone.
Ціни
iPhone 16e дешевший на 200 доларів у порівнянні з iPhone 16, що робить його привабливішим для покупців, які шукають бюджетний варіант. Однак базова модель iPhone 16e коштує 599 доларів, що на 170 доларів дорожче за iPhone SE, але з більшою пам'яттю (128 ГБ замість 64 ГБ).
iPhone 16e — це більш доступна модель з меншою кількістю функцій та можливостей порівняно з iPhone 16. Вибір між ними залежить від ваших пріоритетів: якщо для вас важлива камера та останні новинки, краще обрати iPhone 16. Якщо ж головним фактором є ціна та автономність, iPhone 16e стане хорошим варіантом.
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