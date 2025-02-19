Як дізнатися свій номер телефону на iPhone — три простих способи

Екран iPhone з одним пропущеним викликом у контактній книзі. Фото: Pexels

Іноді трапляється, що ми раптово забуваємо свій номер телефону, особливо коли потрібно ним поділитися з кимось. Якщо ви користуєтеся iPhone і не знаєте свій номер телефону, а також потрапляли в таку ситуацію, існують способи дізнатися його.

Про те, як можна перевірити свій номер телефону на iPhone, пише TechViral.

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Використовуйте застосунок "Телефон"

Швидко знайти свій номер телефону можна через застосунок "Телефон". Для цього виконайте такі кроки:

відкрийте застосунок "Телефон" на вашому iPhone;

натисніть на вкладку "Контакти" внизу екрану;

оберіть "Моя картка" вгорі списку контактів.

Ваш номер телефону відобразиться, коли ви трохи прокрутите свою картку.

Перевірка в налаштуваннях iPhone

Якщо вам зручніше використовувати налаштування для пошуку, потрібно виконати такі дії:

відкрийте застосунок "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутіть вниз і натисніть на "Телефон".

Ваш номер телефону буде відображений поруч із пунктом "Мій номер".

Використовуйте iTunes

Інший спосіб знайти номер телефону на iPhone — за допомогою iTunes на вашому комп'ютері. Для цього потрібно:

під'єднати ваш iPhone до комп'ютера, переконавшись, що комп'ютер має доступ до вашого пристрою;

відкрити iTunes на комп'ютері;

натиснути на іконку "Телефон" у верхньому лівому куті вікна iTunes.

Ваш номер телефону відобразиться в інтерфейсі iTunes разом з іншими даними про ваш iPhone.

Нагадаємо, на iPhone вже давно існує функція низького споживання енергії. Іноді в мережі можна зустріти скарги від користувачів, які стверджують, що з увімкненням цього режиму їхні пристрої починають працювати повільніше.

Також ми писали, що USSD-коди на телефонах можуть надати корисну інформацію про пристрій. На iPhone також є такі коди, які можна застосувати у повсякденному житті.