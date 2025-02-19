Як дізнатися свій номер телефону на iPhone — три простих способи

Як знайти свій номер телефону на iPhone — інструкція
Іноді трапляється, що ми раптово забуваємо свій номер телефону, особливо коли потрібно ним поділитися з кимось. Якщо ви користуєтеся iPhone і не знаєте свій номер телефону, а також потрапляли в таку ситуацію, існують способи дізнатися його.
Про те, як можна перевірити свій номер телефону на iPhone, пише TechViral.
Використовуйте застосунок "Телефон"
Швидко знайти свій номер телефону можна через застосунок "Телефон". Для цього виконайте такі кроки:
- відкрийте застосунок "Телефон" на вашому iPhone;
- натисніть на вкладку "Контакти" внизу екрану;
- оберіть "Моя картка" вгорі списку контактів.
Ваш номер телефону відобразиться, коли ви трохи прокрутите свою картку.
Перевірка в налаштуваннях iPhone
Якщо вам зручніше використовувати налаштування для пошуку, потрібно виконати такі дії:
- відкрийте застосунок "Налаштування" на вашому iPhone;
- прокрутіть вниз і натисніть на "Телефон".
Ваш номер телефону буде відображений поруч із пунктом "Мій номер".
Використовуйте iTunes
Інший спосіб знайти номер телефону на iPhone — за допомогою iTunes на вашому комп'ютері. Для цього потрібно:
- під'єднати ваш iPhone до комп'ютера, переконавшись, що комп'ютер має доступ до вашого пристрою;
- відкрити iTunes на комп'ютері;
- натиснути на іконку "Телефон" у верхньому лівому куті вікна iTunes.
Ваш номер телефону відобразиться в інтерфейсі iTunes разом з іншими даними про ваш iPhone.
Нагадаємо, на iPhone вже давно існує функція низького споживання енергії. Іноді в мережі можна зустріти скарги від користувачів, які стверджують, що з увімкненням цього режиму їхні пристрої починають працювати повільніше.
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