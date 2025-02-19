Режим енергоощадження "вбиває" iPhone — чому його не можна вмикати просто так

Екран iPhone з відкритими налаштуваннями батареї. Фото: скриншот/YouTube

Режим низького споживання енергії на iPhone — це не нова функція. Він був вперше представлений з iOS 9 у 2015 році. Проте час від часу можна зустріти скарги в Інтернеті від користувачів, які стверджують, що їх новий iPhone працює повільно. Що спільного в цих випадках? Зазвичай на скриншотах чи відео видно, що увімкнено режим низького споживання енергії.

Про те, як ця функція впливає на продуктивність iPhone, пише 9to5Mac.

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Як працює режим низького споживання енергії на iPhone

Як можна здогадатися з назви, Apple створила режим низького споживання енергії, щоб допомогти користувачам продовжити роботу батареї iPhone у ситуаціях, коли зарядний пристрій буде недоступний тривалий час. Коли цей режим увімкнено, споживання енергії зменшується завдяки відключенню кількох програмних і апаратних функцій.

Хоча iOS пропонує увімкнути режим низького споживання енергії, коли заряд батареї досягає 20%, цю функцію можна активувати вручну в будь-який час.

Ви можете перевірити, чи увімкнено режим, подивившись на іконку батареї в рядку стану — якщо вона жовта, ваш пристрій у режимі низького споживання енергії.

Що саме змінює цей режим на вашому iPhone

Apple має офіційний список змін, які відбуваються при увімкненому режимі низького споживання енергії:

вимикає або зменшує використання 4G/5G (залежно від моделі iPhone);

встановлює автоматичне блокування через 30 секунд;

зменшує яскравість екрана та обмежує частоту оновлення до 60 Гц на пристроях з ProMotion;

вимикає Always-On Display на сумісних iPhone;

зменшує візуальні ефекти;

призупиняє фонові процеси (наприклад, завантаження, синхронізація iCloud, резервне копіювання та отримання електронної пошти).

Чи уповільнює це ваш iPhone

Так, але є одне зауваження, яке Apple не зазначає. Хоча в списку немає згадки про продуктивність, режим низького споживання енергії також уповільнює пристрій при активації.

Щоб пояснити, процесор вашого iPhone має кілька ядер для продуктивності та енергоефективності. У звичайному режимі ваш iPhone може використовувати всі ядра одночасно, надаючи перевагу продуктивним ядрам під час редагування відео або гри. Коли увімкнено режим низького споживання енергії, iPhone значно зменшує використання продуктивних ядер, покладаючись на енергоефективні ядра — вони працюють повільніше, але споживають набагато менше енергії.

У тесті продуктивності, який використовується для оцінки різних пристроїв, результати чипа A18 Pro в iPhone 16 Pro Max без увімкненого режиму такі:

Одиничне ядро — 3341.

Мультиядро — 8270.

Тепер той самий тест, виконаний із GeekBench 6, коли режим низького споживання енергії увімкнений:

Одиничне ядро — 1384.

Мультиядро — 4093.

Як можна побачити, використання цього режиму знижує продуктивність iPhone до половини. Це означає, що ви, ймовірно, помітите сповільнення роботи телефону залежно від завдань, які виконуєте. Це може здаватися очевидним для деяких, але для інших користувачів це може стати сюрпризом.

Нагадаємо, щодня ми робимо кілька скриншотів, які з часом накопичуються у пам'яті пристрою та стають непотрібними. iPhone має зручний застосунок "Команди", в якому можна створити ярлики, що виконуватимуть певні дії, зокрема, видаляти знімки екрана.

Також ми писали, що USSD-коди на смартфонах можуть надати корисну інформацію про пристрій. iPhone також має такі коди, які можна використовувати у повсякденному житті.