Режим энергосбережения "убивает" iPhone — почему его нельзя включать просто так

Экран iPhone с открытыми настройками батареи. Фото: скриншот/YouTube

Режим низкого потребления энергии на iPhone — это не новая функция. Он был впервые представлен с iOS 9 в 2015 году. Однако время от времени можно встретить жалобы в Интернете от пользователей, которые утверждают, что их новый iPhone работает медленно. Что общего в этих случаях? Обычно на скриншотах или видео видно, что включен режим низкого потребления энергии.

О том, как эта функция влияет на производительность iPhone, пишет 9to5Mac.

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Как работает режим низкого потребления энергии на iPhone

Как можно догадаться из названия, Apple создала режим низкого потребления энергии, чтобы помочь пользователям продлить работу батареи iPhone в ситуациях, когда зарядное устройство будет недоступно длительное время. Когда этот режим включен, потребление энергии уменьшается благодаря отключению нескольких программных и аппаратных функций.

Хотя iOS предлагает включить режим низкого потребления энергии, когда заряд батареи достигает 20%, эту функцию можно активировать вручную в любое время.

Вы можете проверить, включен ли режим, посмотрев на иконку батареи в строке состояния — если она желтая, ваше устройство в режиме низкого потребления энергии.

Что именно меняет этот режим на вашем iPhone

Apple имеет официальный список изменений, которые происходят при включенном режиме низкого потребления энергии:

выключает или уменьшает использование 4G/5G (в зависимости от модели iPhone);

устанавливает автоматическую блокировку через 30 секунд;

уменьшает яркость экрана и ограничивает частоту обновления до 60 Гц на устройствах с ProMotion;

выключает Always-On Display на совместимых iPhone;

уменьшает визуальные эффекты;

приостанавливает фоновые процессы (например, загрузка, синхронизация iCloud, резервное копирование и получение электронной почты).

Замедляет ли это ваш iPhone

Да, но есть одно замечание, которое Apple не отмечает. Хотя в списке нет упоминания о производительности, режим низкого энергопотребления также замедляет устройство при активации.

Чтобы объяснить, процессор вашего iPhone имеет несколько ядер для производительности и энергоэффективности. В обычном режиме ваш iPhone может использовать все ядра одновременно, отдавая предпочтение производительным ядрам при редактировании видео или игре. Когда включен режим низкого потребления энергии, iPhone значительно уменьшает использование производительных ядер, полагаясь на энергоэффективные ядра — они работают медленнее, но потребляют гораздо меньше энергии.

В тесте производительности, который используется для оценки различных устройств, результаты чипа A18 Pro в iPhone 16 Pro Max без включенного режима следующие:

Единичное ядро — 3341.

Мульти-ядро — 8270.

Теперь тот же тест, выполненный с GeekBench 6, когда режим низкого потребления энергии включен:

Единичное ядро — 1384.

Мультиядро — 4093.

Как можно увидеть, использование этого режима снижает производительность iPhone до половины. Это означает, что вы, вероятно, заметите замедление работы телефона в зависимости от задач, которые выполняете. Это может казаться очевидным для некоторых, но для других пользователей это может стать сюрпризом.

Напомним, ежедневно мы делаем несколько скриншотов, которые со временем накапливаются в памяти устройства и становятся ненужными. iPhone имеет удобное приложение "Команды", в котором можно создать ярлыки, которые будут выполнять определенные действия, в частности, удалять снимки экрана.

Также мы писали, что USSD-коды на смартфонах могут предоставить полезную информацию об устройстве. iPhone также имеет такие коды, которые можно использовать в повседневной жизни.