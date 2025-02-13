Як відрізнити справжній iPhone від підробки — кілька способів перевірити свій

iPhone та коробка від нього разом з аксесуарами на столі. Фото: Unsplash

Шахрайські iPhone стають дедалі поширенішими, особливо з наближенням свят, таких як День закоханих, тому важливо перевіряти упаковку, серійний номер та IMEI, а також звертати увагу на якість виготовлення. Зазвичай купівля в авторизованих точках гарантує справжність пристрою, проте іноді все одно можна натрапити на підробку.

Про те, як перевірити справжність iPhone, пише The Times of India.

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Перевірте упаковку та аксесуари

Apple відома своєю бездоганною упаковкою. Варто звернути увагу на такі речі:

якість коробки — оригінальні коробки iPhone міцні, з високоякісними зображеннями та точним текстом. У підроблених коробках часто погана друкована якість або упаковка розпадається;

аксесуари — справжні аксесуари, як-от зарядні кабелі, відповідають стандартам Apple. Підроблені можуть бути легшими, погано виготовленими або без маркування "Designed by Apple".

Порівняйте упаковку та аксесуари з оригінальним продуктом, якщо у вас є такий.

Перевірте серійний номер та IMEI

У кожного iPhone є унікальний серійний номер та IMEI, які можуть підтвердити його справжність:

знайдіть серійний номер — перейдіть у "Налаштування" — "Загальні" — "Про пристрій", щоб знайти серійний номер;

перевірте на сайті Apple — введіть серійний номер на сторінці перевірки покриття Apple, щоб побачити модель пристрою, статус гарантії та інші деталі;

перевірте IMEI — наберіть *#06# на своєму iPhone, щоб побачити номер IMEI. Перевірте його з IMEI на коробці та лотку SIM-карти. Усі числа повинні збігатися. Якщо числа не збігаються або сайт Apple видає помилку, ймовірно, це підроблений продукт.

Огляньте якість виготовлення

Продукти Apple відомі своєю преміальною якістю виготовлення. Використовуйте ці перевірки:

відчуття та обробка — справжній iPhone відчувається міцним, без зазорів чи розхитаних частин. Кнопки повинні легко натискатися, а логотип Apple на задній частині має бути точно вирівняним і гладким;

дизайн — перевірте розмір екрана, вагу та товщину. Вони повинні відповідати специфікаціям моделі, яку ви придбали;

лоток SIM-карти — вийміть лоток SIM-карти та перевірте наявність видимих дефектів. У підроблених моделях часто можна побачити шорсткі краї або дефекти.

Можна використовувати лупу для ретельнішого огляду логотипів та деталей виготовлення.

Перевірте програмне забезпечення та функції, характерні для iOS

Як не дивно, один з найпростіших способів виявити підробку — перевірити програмне забезпечення. Оригінальні iPhone працюють на базі операційної системи iOS. Можна перевірити версію програмного забезпечення, перейшовши до "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення програмного забезпечення", щоб переконатися, що це справжня iOS.

Шахраї, які займаються підробкою, навчилися маскувати Android під iOS. Вони використовують інтерфейс, схожий на "яблучну" систему. Проте часто вони забувають, що iPhone підтримує функції, яких немає в пристроях на Android. Наприклад, Siri, яку можна перевірити, промовивши "Привіт, Siri" або ж затиснувши кнопку живлення. Якщо голосовий асистент не активується, цілком ймовірно, що пристрій може бути підробленим.

Нагадаємо, Apple нарешті дозволила користувачам переносити свої цифрові покупки з одного Apple ID на інший. Функція стане особливо корисною для тих, хто має кілька облікових записів.

Також ми писали, що у 2025 році Apple планує значно розширити свою лінійку смартфонів. Цього року компанія представить щонайменше п'ять нових iPhone, інформація про які вже з'явилася в мережі.