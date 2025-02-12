Apple дозволяє переносити покупки між Apple ID — як це зробити

Ікона додатка App Store на iPhone. Фото: Unsplash

Apple запровадила нову функцію, яка дозволяє користувачам переносити цифрові покупки з одного Apple ID на інший. Це рішення стане у пригоді тим, хто має кілька облікових записів для iCloud та медіаконтенту.

Про це пише MacRumors.

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Як працює перенесення

За інформацією, опублікованою Apple у новому довідковому документі, користувачі можуть об'єднати свої покупки в один основний обліковий запис. До переліку перенесених матеріалів входять додатки, музика, книги, фільми та телешоу, придбані через вторинний акаунт.

Щоб скористатися функцією, потрібно:

мати доступ до обох акаунтів (основного та вторинного);

використовувати ту саму адресу електронної пошти, номер телефону та пароль;

увімкнути двофакторну автентифікацію;

переконатися, що акаунти зареєстровані в одній країні;

впевнитися, що на балансі вторинного акаунта немає залишкових коштів.

Процедура перенесення здійснюється через застосунок "Налаштування" на iPhone або iPad. Для цього потрібно перейти до розділу "Медіа та покупки", вибрати "Переглянути акаунт" і натиснути "Перенести покупки".

Після завершення процесу вторинний акаунт більше не можна буде використовувати для здійснення покупок. Усі підписки, платіжні методи та навіть черга відтворення "Наступні" в Apple TV будуть перенесені в основний акаунт.

Наразі можливість перенесення покупок між акаунтами недоступна для користувачів у Європейському Союзі, Великій Британії та Індії.

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