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Apple дозволила переносити цифрові покупки між акаунтами

12 лютого 2025 14:50
Володимир Мололкін - редактор
Apple дозволяє переносити покупки між Apple ID — як це зробити
Ікона додатка App Store на iPhone. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Apple запровадила нову функцію, яка дозволяє користувачам переносити цифрові покупки з одного Apple ID на інший. Це рішення стане у пригоді тим, хто має кілька облікових записів для iCloud та медіаконтенту.

Про це пише MacRumors.

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Як працює перенесення

За інформацією, опублікованою Apple у новому довідковому документі, користувачі можуть об'єднати свої покупки в один основний обліковий запис. До переліку перенесених матеріалів входять додатки, музика, книги, фільми та телешоу, придбані через вторинний акаунт.

Щоб скористатися функцією, потрібно:

  • мати доступ до обох акаунтів (основного та вторинного);
  • використовувати ту саму адресу електронної пошти, номер телефону та пароль;
  • увімкнути двофакторну автентифікацію;
  • переконатися, що акаунти зареєстровані в одній країні;
  • впевнитися, що на балансі вторинного акаунта немає залишкових коштів.

Процедура перенесення здійснюється через застосунок "Налаштування" на iPhone або iPad. Для цього потрібно перейти до розділу "Медіа та покупки", вибрати "Переглянути акаунт" і натиснути "Перенести покупки".

Після завершення процесу вторинний акаунт більше не можна буде використовувати для здійснення покупок. Усі підписки, платіжні методи та навіть черга відтворення "Наступні" в Apple TV будуть перенесені в основний акаунт.

Наразі можливість перенесення покупок між акаунтами недоступна для користувачів у Європейському Союзі, Великій Британії та Індії.

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