Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Apple разрешила переносить цифровые покупки между аккаунтами arrow

Apple разрешила переносить цифровые покупки между аккаунтами

12 февраля 2025 14:50
Владимир Мололкин - редактор
Apple позволяет переносить покупки между Apple ID — как это сделать
Икона приложения App Store на iPhone. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple ввела новую функцию, которая позволяет пользователям переносить цифровые покупки с одного Apple ID на другой. Это решение пригодится тем, кто имеет несколько учетных записей для iCloud и медиаконтента.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Как работает перенос

По информации, опубликованной Apple в новом справочном документе, пользователи могут объединить свои покупки в одну основную учетную запись. В перечень перенесенных материалов входят приложения, музыка, книги, книги, фильмы и телешоу, приобретенные через вторичный аккаунт.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно:

  • иметь доступ к обоим аккаунтам (основному и вторичному);
  • использовать один и тот же адрес электронной почты, номер телефона и пароль;
  • включить двухфакторную аутентификацию;
  • убедиться, что аккаунты зарегистрированы в одной стране;
  • убедиться, что на балансе вторичного аккаунта нет остаточных средств.

Процедура переноса осуществляется через приложение "Настройки" на iPhone или iPad. Для этого нужно перейти в раздел "Медиа и покупки", выбрать "Просмотреть аккаунт" и нажать "Перенести покупки".

После завершения процесса вторичный аккаунт больше нельзя будет использовать для совершения покупок. Все подписки, платежные методы и даже очередь воспроизведения "Следующие" в Apple TV будут перенесены в основной аккаунт.

Сейчас возможность переноса покупок между аккаунтами недоступна для пользователей в Европейском Союзе, Великобритании и Индии.

Напомним, Apple представила новую версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 2. Новинка получила активное шумоподавление, новый чип, а также функцию мониторинга сердечного ритма.

Также мы писали, что в 2025 году Apple планирует существенно расширить свою линейку смартфонов. Ожидается сразу пять новых моделей iPhone, о которых уже появляются детали в сети.

Apple приложение технологии покупки App Store
Реклама
Реклама
Реклама