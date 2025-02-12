Apple позволяет переносить покупки между Apple ID — как это сделать

Apple разрешила переносить цифровые покупки между аккаунтами
Apple ввела новую функцию, которая позволяет пользователям переносить цифровые покупки с одного Apple ID на другой. Это решение пригодится тем, кто имеет несколько учетных записей для iCloud и медиаконтента.
Об этом пишет MacRumors.
Как работает перенос
По информации, опубликованной Apple в новом справочном документе, пользователи могут объединить свои покупки в одну основную учетную запись. В перечень перенесенных материалов входят приложения, музыка, книги, книги, фильмы и телешоу, приобретенные через вторичный аккаунт.
Чтобы воспользоваться функцией, нужно:
- иметь доступ к обоим аккаунтам (основному и вторичному);
- использовать один и тот же адрес электронной почты, номер телефона и пароль;
- включить двухфакторную аутентификацию;
- убедиться, что аккаунты зарегистрированы в одной стране;
- убедиться, что на балансе вторичного аккаунта нет остаточных средств.
Процедура переноса осуществляется через приложение "Настройки" на iPhone или iPad. Для этого нужно перейти в раздел "Медиа и покупки", выбрать "Просмотреть аккаунт" и нажать "Перенести покупки".
После завершения процесса вторичный аккаунт больше нельзя будет использовать для совершения покупок. Все подписки, платежные методы и даже очередь воспроизведения "Следующие" в Apple TV будут перенесены в основной аккаунт.
Сейчас возможность переноса покупок между аккаунтами недоступна для пользователей в Европейском Союзе, Великобритании и Индии.
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