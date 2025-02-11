Apple несподівано випустила iOS 18.3.1 — які важливі помилки виправляє оновлення

Операційна система iOS на iPhone. Фото: Unsplash

Останнім часом Apple взяла паузу у випуску бета-версій, тому дата релізу iOS 18.4 залишається загадкою. Водночас компанія продовжує вдосконалювати свою операційну систему. Несподівано вийшло оновлення iOS 18.3.1 — важливий апдейт, що виправляє низку помилок, на які скаржилися користувачі. Це вже третє оновлення з початку 2025 року, проте воно є плановим і не має викликати занепокоєння.

Про це пише MacRumors.

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Яку важливу помилку виправляє iOS 18.3.1

Про можливий вихід iOS 18.3.1 стало відомо ще на початку лютого, що не є дивиною, адже Apple регулярно випускає подібні оновлення після великих релізів. Хоча iOS 18.3 була зосереджена на виправленні помилок, їй знадобилося додаткове оновлення для усунення дрібних проблем.

У iOS 18.3.1 не з'явилося нових функцій, проте вона принесла важливе виправлення для користувачів, у яких перестала працювати камера. Від часу випуску iOS 18.2 чимало власників iPhone повідомляли про збій, коли стандартний додаток камери несподівано закривався або взагалі не запускався.

Цікаво, що неполадка виникала лише у стандартному додатку камери, тоді як сторонні застосунки продовжували працювати коректно. Оновлення iOS 18.3.1 усунуло цю проблему, тож користувачам більше не потрібно скидати налаштування пристрою.

Виправлення безпекових уразливостей

Ще одна причина встановити iOS 18.3.1 — усунення критичних вразливостей. Apple рідко публікує список таких проблем у день релізу, проте цього разу компанія зазначила, що виправила баг, який дозволяв отримати доступ до заблокованого iPhone через підключення по USB.

Ймовірно, список виправлень значно ширший, але Apple традиційно не розкриває всі деталі. Окрім iOS 18.3.1, компанія також випустила оновлення для iPad, Mac, Apple Watch та гарнітури Apple Vision Pro.

Нагадаємо, користувачі iPhone поскаржилися на глюк у роботі будильника. Проблема виявляється у тому, що будильник може не вмикатися вчасно або спрацьовувати без звуку.

Також ми писали, що з випуском оновлення iOS 18 користувачі iPhone почали залишати численні скарги на проблеми. Одне з оновлень операційної системи створило труднощі з роботою камери та ліхтарика.