На роботі не повірять — користувачі iPhone скаржаться на проблеми з будильником

iPhone з відкритим застосунком будильника в руці. Фото: скриншот/YouTube

Глюк у роботі будильника iPhone змусив тисячі людей прокинутися пізніше, ніж планувалося, через що вони запізнилися на роботу. Проблема виявляється у тому, що будильники не вмикаються вчасно або спрацьовують без звуку, залишаючи користувачів у неприємних ситуаціях.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

На iPhone не спрацьовує будильник

Apple повідомила, що працює над виправленням цього багу ще з квітня 2024 року, проте проблема, як виявилося, все ще актуальна навіть після останнього оновлення iOS 18.2.1, яке мало виправити важливі помилки.

Користувачі в соцмережах активно обговорюють проблему та діляться прикладами некоректної роботи будильника. Один із них у Reddit опублікував зображення, на якому видно, що будильник, встановлений на 10:30, спрацював о 12:42.

"Дякую! Я мав дивний вигляд, пояснюючи це босу, і боявся, що мене зрозуміють неправильно", — зазначив інший коментатор.

Як розв'язати проблему з будильником iPhone

Apple рекомендує спробувати такі дії:

перевірте гучність будильника — відкрийте "Налаштування" — "Звук і тактильні сигнали" і збільште повзунок "Дзвінки та сповіщення" до максимуму;

вимкніть функцію "Увага до екрана" — перейдіть у "Налаштування" — "Face ID та код доступу" — вимкніть опцію "Увага до функцій". Ця функція може автоматично зменшувати гучність будильників, якщо телефон розпізнає ваше обличчя;

уникайте випадкового зниження гучності — вимкніть налаштування "Змінювати кнопками", щоб випадково не приглушити будильники протягом дня.

Деякі користувачі також зазначають, що проблема виникає незалежно від моделі iPhone чи версії програмного забезпечення. Наприклад, один з них оновив свій iPhone 12 Pro Max до iPhone 16 Pro Max, але проблема залишилася.

На платформі X (колишньому Twitter) багато користувачів критикують Apple за тривале ігнорування цієї проблеми.

"Apple — компанія вартістю трильйон доларів, але не може створити нормальний додаток будильника", — написав один з них.

Компанія Apple поки не надала офіційних коментарів щодо цієї проблеми. Рекомендується використовувати зазначені раніше поради або дочекатися наступних оновлень, якщо вони не допоможуть.

Нагадаємо, iOS 18 мала стати найбільшим оновленням в історії iPhone. Однак із запуском оновлення на пристроях почали з'являтися численні проблеми, на які постійно скаржаться користувачі.

Також ми писали, що користувачі iPhone стурбовані незвичайним явищем, яке можна почути на своїх смартфонах. Деякі з них чують чужі голоси з пристроїв, навіть коли не здійснюється виклик.