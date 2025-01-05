Остання версія iOS може "вбити" деякі функції iPhone — що відключає оновлення

iPhone та навушники лежать на столі. Фото: Unsplash

Операційна система iOS 18 мала стати наймасштабнішим оновленням Apple в історії iPhone. Проте із запуском оновлення з'явилися численні скарги на проблеми, що значно погіршили досвід користувачів. У грудні 2024 року Apple випустила iOS 18.2, і це оновлення, як виявилося, створило труднощі з роботою камери та ліхтарика на iPhone.

Про це пише wccftech.

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У користувачів виникають проблеми з камерою та ліхтариком

Багато користувачів діляться своїм досвідом у соціальних мережах, таких як Reddit та X, повідомляючи про несправності, які почали виникати саме після встановлення iOS 18.2.

"З моменту оновлення до iOS 18.2 моя камера іноді взагалі не працює, показуючи лише чорний екран. Доводиться відкривати її 2-3 рази, щоб вона запрацювала. Те ж саме стосується камери у Snapchat — екран чорний, і потрібно перезапускати додаток. Ліхтарик також працює некоректно, іноді з великими затримками або взагалі не вмикається", — пише користувач із ніком Cryptographer64.

Ще один користувач підтвердив ці проблеми.

"Я думав, що проблема у моєму новому телефоні, який я щойно придбав. Але після перевірки форумів з'ясувалося, що це наслідки оновлення iOS 18.2. Камера показує чорний екран незалежно від того, як я її відкриваю, а ліхтарик працює з затримкою до 10 секунд", — пише він.

Один із користувачів звернувся до служби підтримки Apple, де йому порадили скинути пристрій до заводських налаштувань. Однак спроба виконати цю інструкцію закінчилася тим, що iPhone заблокувався.

"Після оновлення я зіткнувся з проблемами, звернувся до Apple, і вони сказали зробити скидання налаштувань. Але після цього мій телефон заблокувався. Тепер Apple стверджує, що це проблема мого кабелю, хоча я використовую оригінальний шнур", — поділився постраждалий.

Поки що невідомо, чи охоплює проблема всі моделі iPhone. Деякі користувачі змогли усунути неполадки, проте багато хто залишився в розпачі через недоліки оновлення.

Apple поки не надала офіційних роз'яснень або рішень для цієї ситуації. Компанія продовжує працювати над виправленнями, і користувачам залишається лише чекати.

Нагадаємо, компанія Apple, яка завжди заявляла, що турбується про конфіденційність користувачів, виплатить компенсацію за те, що роками підслуховувала їх. Для цього використовувався віртуальний помічник Siri, який працював навіть коли його ніхто не активував.

Також ми писали, що у березні 2025 року Apple повинна представити наступне покоління бюджетного iPhone. Ходять чутки, що пристрій може отримати нову назву.