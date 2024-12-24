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Apple готує новинки — що презентують на початку 2025 року

24 грудня 2024 10:03
Ольга Антоновська - редактор
MacBook, iPad та iPhone — новинки Apple у 2025 році
MacBook. Фото: mac.org
Ольга Антоновська - редактор

У першій половині 2025 року компанія Apple планує анонсувати багато новинок. Серед них — версії iPad, iPhone та MacBook.

Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман у понеділок, 23 грудня.

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Як зазначив Гурман, навесні Apple планує провести презентацію нового бюджетного iPad 11. Пристрій проходить з номерами моделей J481 та J482. Також, ймовірно, компанія анонсує iPhone SE 4-го покоління та новий iPad Air.

Новинки Apple у 2025 році
Анонс новинок від Apple. Фото: скриншот

Також в кінці зими або на початку весни Apple готує до релізу оновлений MacBook Air. Ці моделі будують виглядати подібно до нинішнього дизайну, але включатимуть нове покоління чіпів M4. Ймовірно, кардинально зміниться Mac mini. Це буде перший "капітальний ремонт" пристрою за понад десять років. Він стане меншим та більш схожим на приставку Apple TV.

Протягом того ж періоду компанія Apple планує випустити оновлений iPhone SE, нові моделі iPad Air та оновлені клавіатури iPad. Як зазначив Марк Гурман, компанія Apple проведе практичні демонстрації пристроїв Mac вже наступного тижня.

Нагадаємо, Україна втрачає сотні мільйонів через нелегальний ввіз телефонів iPhone 16. Зі старту продажу було імпортовано приблизно 17 тисяч одиниць техніки, а продано 101 тисячу смартфонів.

Apple працює над оновленням дизайну Magic Mouse, в якому повинні усунути деякі "давні скарги". Йдеться, зокрема, про те, що її не можна використовувати під час заряджання.

Apple телефони MacBook iPhone технології ноутбук

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