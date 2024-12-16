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Apple працює над Magic Mouse із довгоочікуваним виправленням

16 грудня 2024 15:56
Володимир Мололкін - редактор
Apple нарешті виправить дратівливу проблему Magic Mouse — коли очікувати оновлення
Комп'ютерна миша Apple Magic Mouse. Фото: MacRumors
Володимир Мололкін - редактор

Попри те, що не так давно миша Magic Mouse від Apple перейшла на порт USB-C з Lightning, він все ще розташований у нижній частині маніпулятора, що унеможливлює її використання під час заряджання. Відомий інсайдер Марк Гурман розповів, що Apple працює над оновленням дизайну Magic Mouse, в якому повинні усунути деякі "давні скарги".  

Про це розповідає MacRumors.

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Гурман повідомив, що Apple працює над дизайном, який ліпше відповідає сучасній епосі. Однак він не очікує, що нову Magic Mouse буде випущено в найближчі 12-18 місяців, тому схоже, що аксесуар варто очікувати не раніше середини 2026 року.

Розміщення порту знизу мишки є лише невеликою незручністю, оскільки її заряджання є швидким та рідкісним процесом. Попри це, користувачі все одно скаржаться, що у надважливі моменти миша може розрядитися, а надалі користуватися комп'ютером стає неможливим.

"Apple прагне створити щось більш релевантне, а також виправити давні скарги — так, включаючи проблему порту зарядки", — сказав Гурман.

Він також припустив, що наступна Magic Mouse буде більш ергономічною та зручною у використанні.

Хоча ніяких конкретних деталей щодо дизайну наступної Magic Mouse не було надано, можливо, Apple надихнеться популярними альтернативами для Mac з ергономічним дизайном.

Загальний вигляд Magic Mouse майже ніяк не змінився з 2009 року, тому редизайн напрошується сам по собі. Серед помітних змін, що відбулися протягом останніх років, можна відзначити перехід миші з батарейок типу АА на вбудовану акумуляторну батарею у 2015 році, нові варіанти кольорів під iMac у 2021 році та перехід Lightning до USB-C у 2024 році.

Загалом, за останнє десятиліття Apple не приділяла особливої уваги Magic Mouse.

Поки невідомо, чи буде наступна Magic Mouse коштувати дорожче. Зараз поточна модель в Україні коштує від 4 222 грн, а також вона постачається у комплекті з iMac та Mac Pro.

Нагадаємо, у 2025 році на ринку очікується iPhone 17 Air. Є декілька причин дочекатися виходу саме цієї моделі, пропустивши iPhone 16 Pro. Ключовою особливістю майбутнього iPhone стане наявність найтоншого корпусу в історії Apple.

Також ми писали, що ринок складаних смартфонів трохи зменшив ажіотаж навколо себе. Очікується, що у другій половині 2026 року Apple зможе вийти на цей ринок та відродити інтерес користувачів до подібних пристроїв.

Apple гаджети технології чутки комп'ютерна миша Magic Mouse

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