Apple нарешті виправить дратівливу проблему Magic Mouse — коли очікувати оновлення

Apple працює над Magic Mouse із довгоочікуваним виправленням
Попри те, що не так давно миша Magic Mouse від Apple перейшла на порт USB-C з Lightning, він все ще розташований у нижній частині маніпулятора, що унеможливлює її використання під час заряджання. Відомий інсайдер Марк Гурман розповів, що Apple працює над оновленням дизайну Magic Mouse, в якому повинні усунути деякі "давні скарги".
Про це розповідає MacRumors.
Коли Magic Mouse отримає оновлений дизайн
Гурман повідомив, що Apple працює над дизайном, який ліпше відповідає сучасній епосі. Однак він не очікує, що нову Magic Mouse буде випущено в найближчі 12-18 місяців, тому схоже, що аксесуар варто очікувати не раніше середини 2026 року.
Розміщення порту знизу мишки є лише невеликою незручністю, оскільки її заряджання є швидким та рідкісним процесом. Попри це, користувачі все одно скаржаться, що у надважливі моменти миша може розрядитися, а надалі користуватися комп'ютером стає неможливим.
"Apple прагне створити щось більш релевантне, а також виправити давні скарги — так, включаючи проблему порту зарядки", — сказав Гурман.
Він також припустив, що наступна Magic Mouse буде більш ергономічною та зручною у використанні.
Хоча ніяких конкретних деталей щодо дизайну наступної Magic Mouse не було надано, можливо, Apple надихнеться популярними альтернативами для Mac з ергономічним дизайном.
Загальний вигляд Magic Mouse майже ніяк не змінився з 2009 року, тому редизайн напрошується сам по собі. Серед помітних змін, що відбулися протягом останніх років, можна відзначити перехід миші з батарейок типу АА на вбудовану акумуляторну батарею у 2015 році, нові варіанти кольорів під iMac у 2021 році та перехід Lightning до USB-C у 2024 році.
Загалом, за останнє десятиліття Apple не приділяла особливої уваги Magic Mouse.
Поки невідомо, чи буде наступна Magic Mouse коштувати дорожче. Зараз поточна модель в Україні коштує від 4 222 грн, а також вона постачається у комплекті з iMac та Mac Pro.
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