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Apple готує iPhone-розкладачку — коли з'явиться на ринку

6 грудня 2024 17:58
Володимир Мололкін - редактор
Apple представить складаний iPhone — коли чекати революцію на ринку
Концепт складаного телефону Apple. Фото: MacRumors
Володимир Мололкін - редактор

Зараз ринок складаних смартфонів трохи зменшив ажіотаж навколо себе, оскільки інтерес користувачів до подібних пристроїв знизився. Однак це може змінитися, коли Apple представить свій варіант iPhone-розкладачки.

Про це повідомляє MacRumors.

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Аналітик Янг Росс у поточному звіті про ринок каже, що очікується, що Apple зможе вийти на ринок складаних смартфонів у другій половині 2026 року. За його словами, домінувальна позиція компанії у сегменті флагманських смартфонів потенційно може призвести до значного зростання смартфонів такого типу у 2024 році.

Янг заявив про 30-відсоткове зростання ринку подібних пристроїв у 2026 році, а потім про подальше зростання на 20% у 2027 і 2028 роках.

Чутки про те, що Apple розробляє власний складаний iPhone, вже ходили давно. Деякі аналітики вважають, що компанія буде готова представити такий пристрій у вересні 2026 року.

Смартфон може мати розмір від 7,9 до 8,3 дюйма, а також отримати дизайн розкладачки, як-от Galaxy Z Flip від Samsung. Він складатиметься вертикально навпіл, а не горизонтально, дозволяючи отримати повнорозмірний iPhone в розкладеному вигляді та менший кишеньковий пристрій у складеному вигляді.

Нагадаємо, останніми роками складані смартфони стали новим видом преміальних пристроїв. В дечому вони навіть перевершують iPhone.

Також ми писали, що Samsung планує випустити бюджетну версію Galaxy Z Flip. Пристрій очікується у 2025 році разом з лінійкою Galaxy S25.

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