Apple представит складной iPhone — когда ждать революцию на рынке

Концепт складного телефона Apple. Фото: MacRumors

Сейчас рынок складных смартфонов немного снизил ажиотаж вокруг себя, поскольку интерес пользователей к подобным устройствам снизился. Однако это может измениться, когда Apple представит свой вариант iPhone-раскладушки.

Об этом сообщает MacRumors.

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Что известно о складном смартфоне от Apple

Аналитик Янг Росс в текущем отчете про рынок говорит, что ожидается, что Apple сможет выйти на рынок складных смартфонов во второй половине 2026 года. По его словам, доминирующая позиция компании в сегменте флагманских смартфонов может привести к значительному росту смартфонов такого типа в 2024 году.

Янг заявил о 30-процентном росте рынка подобных устройств в 2026 году, а затем о дальнейшем росте на 20% в 2027 и 2028 годах.

Слухи, что Apple разрабатывает свой складной iPhone, уже ходили давно. Некоторые аналитики считают, что компания готова представить такое устройство в сентябре 2026 года.

Смартфон может иметь размер от 7,9 до 8,3 дюйма, а также получить дизайн раскладушки, как у Galaxy Z Flip от Samsung. Он будет складываться вертикально пополам, а не горизонтально, позволяя получить полноразмерный iPhone в разложенном виде и меньшее карманное устройство в сложенном виде.

Напомним, в последние годы складные смартфоны стали новым видом премиальных устройств. В чем-то они даже превосходят iPhone.

Также мы писали, что Samsung планирует выпустить бюджетную версию Galaxy Z Flip. Устройство ожидается в 2025 году вместе с линейкой Galaxy S25.