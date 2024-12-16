Apple наконец-то исправит раздражающую проблему Magic Mouse — когда ожидать обновление

Apple работает над Magic Mouse с долгожданным исправлением
Несмотря на то, что недавно мышь Magic Mouse от Apple перешла на порт USB-C из Lightning, он все еще расположен в нижней части манипулятора, что делает невозможным ее использование во время зарядки. Известный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple работает над обновлением дизайна Magic Mouse, в котором должны устранить некоторые "древние жалобы".
Об этом рассказывает MacRumors.
Когда Magic Mouse получит обновленный дизайн
Гурман сообщил, что Apple работает над дизайном, который лучше отвечает современной эпохе. Однако он не ожидает, что новая Magic Mouse будет выпущена в ближайшие 12-18 месяцев, поэтому похоже, что аксессуар следует ожидать не раньше середины 2026 года.
Расположение порта снизу мышки является лишь небольшим неудобством, поскольку ее зарядка является быстрым и редким процессом. Несмотря на это, пользователи все равно жалуются, что в очень важные моменты мышь может разрядиться, а в дальнейшем пользоваться компьютером становится невозможным.
"Apple стремится создать нечто более релевантное, а также исправить давние жалобы — да, включая проблему порта зарядки", — сказал Гурман.
Он также предположил, что следующая Magic Mouse будет более эргономична и удобна в использовании.
Хотя никаких конкретных деталей по дизайну следующей Magic Mouse не было предоставлено, возможно, Apple вдохновится популярными альтернативами для Mac с эргономичным дизайном.
Общий вид Magic Mouse почти не изменился с 2009 года, поэтому редизайн напрашивается сам по себе. Среди заметных изменений, произошедших в последние годы, можно отметить переход мыши с батареек типа АА на встроенную аккумуляторную батарею в 2015 году, новые варианты цветов под iMac в 2021 году и переход Lightning к USB-C в 2024 году.
В общем, за последнее десятилетие Apple не уделяла особого внимания Magic Mouse.
Пока неизвестно, будет ли следующая Magic Mouse стоить дороже. Сейчас текущая модель в Украине стоит от 4 222 грн, а также она поставляется в комплекте с iMac и Mac Pro.
Напомним, в 2025 году на рынке ожидается iPhone 17 Air. Есть несколько причин дождаться выхода именно этой модели, пропустив iPhone 16 Pro. Ключевой особенностью будущего iPhone станет наличие самого тонкого корпуса в истории Apple.
Также мы писали, что рынок складных смартфонов немного снизил ажиотаж вокруг себя. Ожидается, что во второй половине 2026 года Apple сможет выйти на этот рынок и возродить интерес пользователей к подобным устройствам.
Читайте Новини.LIVE!