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Apple работает над Magic Mouse с долгожданным исправлением

16 декабря 2024 15:56
Владимир Мололкин - редактор
Apple наконец-то исправит раздражающую проблему Magic Mouse — когда ожидать обновление
Компьютерная мышь Apple Magic Mouse. Фото: MacRumors
Владимир Мололкин - редактор

Несмотря на то, что недавно мышь Magic Mouse от Apple перешла на порт USB-C из Lightning, он все еще расположен в нижней части манипулятора, что делает невозможным ее использование во время зарядки. Известный инсайдер Марк Гурман рассказал, что Apple работает над обновлением дизайна Magic Mouse, в котором должны устранить некоторые "древние жалобы".

Об этом рассказывает MacRumors.

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Когда Magic Mouse получит обновленный дизайн

Гурман сообщил, что Apple работает над дизайном, который лучше отвечает современной эпохе. Однако он не ожидает, что новая Magic Mouse будет выпущена в ближайшие 12-18 месяцев, поэтому похоже, что аксессуар следует ожидать не раньше середины 2026 года.

Расположение порта снизу мышки является лишь небольшим неудобством, поскольку ее зарядка является быстрым и редким процессом. Несмотря на это, пользователи все равно жалуются, что в очень важные моменты мышь может разрядиться, а в дальнейшем пользоваться компьютером становится невозможным.

"Apple стремится создать нечто более релевантное, а также исправить давние жалобы — да, включая проблему порта зарядки", — сказал Гурман.

Он также предположил, что следующая Magic Mouse будет более эргономична и удобна в использовании.

Хотя никаких конкретных деталей по дизайну следующей Magic Mouse не было предоставлено, возможно, Apple вдохновится популярными альтернативами для Mac с эргономичным дизайном.

Общий вид Magic Mouse почти не изменился с 2009 года, поэтому редизайн напрашивается сам по себе. Среди заметных изменений, произошедших в последние годы, можно отметить переход мыши с батареек типа АА на встроенную аккумуляторную батарею в 2015 году, новые варианты цветов под iMac в 2021 году и переход Lightning к USB-C в 2024 году.

В общем, за последнее десятилетие Apple не уделяла особого внимания Magic Mouse.

Пока неизвестно, будет ли следующая Magic Mouse стоить дороже. Сейчас текущая модель в Украине стоит от 4 222 грн, а также она поставляется в комплекте с iMac и Mac Pro.

Напомним, в 2025 году на рынке ожидается iPhone 17 Air. Есть несколько причин дождаться выхода именно этой модели, пропустив iPhone 16 Pro. Ключевой особенностью будущего iPhone станет наличие самого тонкого корпуса в истории Apple.

Также мы писали, что рынок складных смартфонов немного снизил ажиотаж вокруг себя. Ожидается, что во второй половине 2026 года Apple сможет выйти на этот рынок и возродить интерес пользователей к подобным устройствам.

Apple гаджеты технологии слухи компьютерная мышь Magic Mouse

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