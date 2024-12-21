Apple починає виконувати закон ЄС — які моделі iPhone незабаром зникнуть з ринку

iPhone 14 Pro у руці. Фото: Unsplash

Починаючи з 20 грудня, третє покоління iPhone SE, iPhone 14 та iPhone 14 Plus недоступні в онлайн-магазині Apple у Швейцарії. Річ у тому, що набирає чинності постанова, яка вимагає, щоб смартфони з можливістю дротової зарядки, які надходять у продаж, були оснащені роз'ємом USB Type-C на європейському ринку.

Про це пише MacRumors.

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Хоча Швейцарія не є частиною ЄС, країна бере участь в єдиному ринку Європи, а тому підпадає під дію торгового законодавства.

Нові моделі iPhone 15 і iPhone 16 оснащені портами Type-C для дротової зарядки, водночас iPhone SE, iPhone 14 та iPhone 14 Plus досі оснащені портами Lightning, тому схоже, що Apple таким чином реагує на прийдешнє регулювання.

Закон застосовується до будь-якого окремого пристрою iPhone, виставленого на продаж після закінчення терміну, навіть якщо це старі моделі.

Минулого тижня французький вебсайт iGeneration повідомив, що з 28 грудня, коли закон набуде чинності, iPhone SE, iPhone 14 та iPhone 14 Plus більше не продаватимуться в інтернет-магазинах Apple і роздрібних магазинах у країнах ЄС. Проте у повідомленні сказано, що продажі iPhone будуть припинені приблизно на тиждень раніше у швейцарському онлайн-магазині Apple, що й сталося. У повідомленні сказано, що продажі у швейцарських роздрібних магазинах Apple триватимуть до 28 грудня.

Зважаючи на те, що частина звіту щодо Швейцарії була підтверджена, наступного тижня Apple має намір заблокувати відповідні iPhone у всіх 27 країнах ЄС, включаючи:

Австрію;

Бельгію;

Данію;

Фінляндію;

Францію;

Німеччину;

Ірландію;

Італію;

Нідерланди;

Іспанію;

Швецію;

Фінляндію та інші.

Північна Ірландія продовжує брати участь у єдиному ринку ЄС, попри вихід Сполученого Королівства з ЄС у 2020 році. Повідомлення свідчить про те, що офіційні реселери Apple в ЄС мають право продовжувати продавати iPhone доти, доки не вичерпаються запаси.

Очікується, що Apple анонсує iPhone SE четвертого покоління з портом USB-C у березні, тому пристрій має швидко повернутися до ЄС. Тим часом iPhone 14 та iPhone 14 Plus, ймовірно, були б зняті з виробництва у вересні 2025 року, якби не існувало закону щодо USB-C, але продажі цих пристроїв в ЄС закінчуються приблизно на дев'ять місяців раніше.

Нагадаємо, є кілька причин, щоб пропустити iPhone 16 у цьому році та дочекатися iPhone 17 Air. Однією з них є те, що майбутня новинка може стати найтоншою моделлю серед усіх iPhone компанії Apple.

Також ми писали, що зараз популярність складаних смартфонів серед споживачів впала, оскільки їхній інтерес до подібних пристроїв знизився. Очікується, що Apple може вийти на цей ринок у 2026 році, відродивши сегмент.