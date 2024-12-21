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Некоторые модели iPhone исчезнут с рынка в ЕС — в чем причина

21 декабря 2024 11:29
Владимир Мололкин - редактор
Apple начинает исполнять закон ЕС — какие модели iPhone вскоре исчезнут с рынка
iPhone 14 Pro в руке. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Начиная с 20 декабря третье поколение iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus недоступны в онлайн-магазине Apple в Швейцарии. Дело в том, что вступает в силу постановление, которое требует, чтобы поступающие в продажу смартфоны с возможностью проводной зарядки были оснащены разъемом USB Type-C на европейском рынке.

Об этом пишет MacRumors.

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Хотя Швейцария не является частью ЕС, страна участвует в едином рынке Европы, а потому подпадает под действие торгового законодательства.

Новые модели iPhone 15 и iPhone 16 оснащены портами Type-C для проводной зарядки, в то же время iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus до сих пор оснащены портами Lightning, поэтому похоже, что Apple таким образом реагирует на грядущую регулировку.

Закон применяется к любому отдельному устройству iPhone, выставленному на продажу по истечении срока, даже если это старые модели.

На прошлой неделе французский веб-сайт iGeneration сообщил, что с 28 декабря, когда закон вступит в силу, iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus не будут больше продаваться в интернет-магазинах Apple и розничных магазинах в странах ЕС. Однако в сообщении сказано, что продажи iPhone будут приостановлены примерно на неделю раньше в швейцарском онлайн-магазине Apple, что и произошло. В сообщении говорится, что продажи в швейцарских розничных магазинах Apple будут продолжаться до 28 декабря.

Учитывая, что часть отчета о Швейцарии была подтверждена, на следующей неделе Apple намерена заблокировать соответствующие iPhone во всех 27 странах ЕС, включая:

  • Австрию;
  • Бельгию;
  • Данию;
  • Финляндию;
  • Францию;
  • Германию;
  • Ирландию;
  • Италию;
  • Нидерланды;
  • Испанию;
  • Швецию;
  • Финляндию и другие.

Северная Ирландия продолжает участвовать в едином рынке ЕС, несмотря на выход Соединенного Королевства из ЕС в 2020 году. Сообщение свидетельствует о том, что официальные реселлеры Apple в ЕС имеют право продолжать продавать iPhone до тех пор, пока не иссякнут запасы.

Ожидается, что Apple анонсирует iPhone SE четвертого поколения с портом USB-C в марте, поэтому устройство должно быстро вернуться в ЕС. Тем временем iPhone 14 и iPhone 14 Plus, вероятно, были бы сняты с производства в сентябре 2025 года, если бы не существовало закона по USB-C, но продажи этих устройств в ЕС истекают примерно на девять месяцев раньше.

Напомним, есть несколько причин пропустить iPhone 16 в этом году и дождаться iPhone 17 Air. Одной из них есть то, что будущая новинка может стать самой тонкой моделью среди всех iPhone компании Apple.

Также мы писали, что сейчас популярность складных смартфонов среди потребителей упала, поскольку их интерес к подобным устройствам снизился. Ожидается, что Apple может выйти на этот рынок в 2026 году, возродив сегмент.

Европейский союз закон Apple рынок iPhone продажа

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