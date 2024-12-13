iPhone 17 копіюватиме дизайн Google Pixel 9 — що показано на новому рендері

Концепт дизайну iPhone 17. Фото: Gizmochina

Попри те, що лінійка Apple iPhone 16 вийшла на ринок лише кілька місяців тому, ранні витоки показали дизайн лінійки iPhone 17. Один з рендерів демонструє помітні зміни в дизайні задньої панелі iPhone 17.

Про це пише Gizmochina.

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Відомий журналіст Digital Chat Station опублікував зображення моделі серії iPhone 17 на Weibo. Згідно з даними TechOutlook, зображення свідчить про те, що Apple зберегла модуль у формі пігулки, який ми бачили на базовому iPhone 16. Однак розміщення сенсорів камери базується на нещодавньому Google Pixel 9 з горизонтальним блоком камер.

Рендери, що просочилися в мережу, показують три сенсори камери та світлодіодний спалах. Гігант з Купертіно оновив дизайн iPhone 16, але, схоже, що iPhone 17, можливо, зробить ще більш сміливі зміни. Якщо витік правдивий, це буде найбільша зміна в iPhone за останні роки.

Точні деталі налаштування камери поки що незрозумілі, але Digital Chat Station додав, що виробники смартфонів на Android також можуть прийняти подібний дизайн. Три датчики камери натякають на те, що це модель серії iPhone 17 Pro. Крім того, витік iPhone 17 Pro також містить спеціальну кнопку камери на бічній панелі. Оскільки це такий ранній витік, пропонується сприймати цей звіт з дрібкою недовіри.

Лінійка iPhone 2025 року може включати нову модель iPhone 17 Air, яка може бути більш ніж на 2 мм тоншою за iPhone 16.

Нагадаємо, інтерес користувачів до складаних смартфонів знизився. Очікується, що Apple може вийти на цей ринок у другій половині 2026 року.

Також ми писали, що у мережі продовжують з'являтися чутки про характеристики майбутнього iPhone 17 Air. Інсайдери вважають, що через надтонкий корпус, товщина якого становитиме 5-6 мм, смартфон не підтримуватиме фізичні SIM-карти.