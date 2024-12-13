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iPhone 17 Pro получит новый дизайн блока камер — что известно

13 декабря 2024 09:04
Владимир Мололкин - редактор
iPhone 17 будет копировать дизайн Google Pixel 9 — что показано на новом рендере
Концепт дизайна iPhone 17. Фото: Gizmochina
Владимир Мололкин - редактор

Несмотря на то, что линейка Apple iPhone 16 вышла на рынок всего несколько месяцев назад, ранние утечки показали дизайн линейки iPhone 17. Один из рендеров показывает заметные изменения в дизайне задней панели iPhone 17.

Об этом пишет Gizmochina.

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Как выглядит iPhone 17

Известный журналист Digital Chat Station опубликовал изображение модели серии iPhone 17 на Weibo. Согласно данным TechOutlook, изображение свидетельствует, что Apple сохранила модуль в форме пилюли, который мы видели на базовом iPhone 16. Однако размещение сенсоров камеры базируется на недавнем Google Pixel 9 с горизонтальным блоком камер.

Проникшие в сеть рендеры показывают три сенсора камеры и светодиодную вспышку. Гигант из Купертино обновил дизайн iPhone 16, но, похоже, iPhone 17, возможно, сделает еще более смелые изменения. Если утечка правдива, это будет самое большое изменение в iPhone за последние годы.

Точные детали настройки камеры пока неясны, но Digital Chat Station добавил, что производители смартфонов на Android также могут принять подобный дизайн. Три датчика камеры намекают на то, что это модель серии iPhone 17 Pro. Кроме того, утечка iPhone 17 Pro также содержит специальную кнопку камеры на боковой панели. Поскольку это такая ранняя утечка, предлагается воспринимать этот отчет с щепоткой недоверия.

Линейка iPhone 2025 года может включать новую модель iPhone 17 Air, которая может быть более чем на 2 мм тоньше iPhone 16.

Напомним, интерес пользователей к складным смартфонам снизился. Ожидается, что Apple может выйти на этот рынок во второй половине 2026 года.

Также мы писали, что в сети продолжают появляться слухи о характеристиках будущего iPhone 17 Air. Инсайдеры считают, что из-за сверхтонкого корпуса, толщина которого составит 5-6 мм, смартфон не будет поддерживать физические SIM-карты.

Apple телефоны iPhone смартфон слухи iPhone 17

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