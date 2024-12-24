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Apple готовит новинки — что презентуют в начале 2025 года

24 декабря 2024 10:03
Ольга Антоновская - редактор
MacBook, iPad и iPhone — новинки Apple в 2025 году
MacBook. Фото: mac.org
Ольга Антоновская - редактор

В первой половине 2025 года компания Apple планирует анонсировать множество новинок. Среди них — версии iPad, iPhone и MacBook.

Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман в понедельник, 23 декабря.

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Новинки Apple в 2025 году

Как отметил Гурман, весной Apple планирует провести презентацию нового бюджетного iPad 11. Устройство проходит с номерами моделей J481 и J482. Также, вероятно, компания анонсирует iPhone SE 4 поколения и новый iPad Air.

Новинки Apple в 2025 году
Анонс новинок от Apple. Фото: скриншот

Также в конце зимы или в начале весны Apple готовит к релизу обновленный MacBook Air. Эти модели строят выглядеть подобно нынешнему дизайну, но будут включать в себя новое поколение чипов M4. Вероятно, кардинально изменится Mac mini. Это будет первый "капитальный ремонт" устройства более десяти лет. Он станет меньше и больше похож на приставку Apple TV.

В течение того же периода Apple планирует выпустить обновленный iPhone SE, новые модели iPad Air и обновленные клавиатуры iPad. Как отметил Марк Гурман, компания Apple проведет практические демонстрации устройств Mac уже на следующей неделе.

Напомним, Украина теряет сотни миллионов из-за нелегального ввоза телефонов iPhone 16. Со старта продаж было импортировано примерно 17 тысяч единиц техники, а продано 101 тысячу смартфонов.

Apple работает над обновлением дизайна Magic Mouse, в котором должны устранить некоторые "древние жалобы". Речь идет, в частности, о том, что ее нельзя использовать при зарядке.

Apple телефоны MacBook iPhone технологии ноутбук

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