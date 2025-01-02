Apple може не випустити iPhone SE 4 у березні 2025 року — у чому причина

Смартфон Apple iPhone SE в руках. Фото: Unsplash

Очікується, що Apple представить iPhone SE четвертого покоління вже в березні. Однак, за останніми даними, пристрій може отримати нову назву.

Про це повідомляє MacRumors.

Читайте також:

Чи отримає iPhone SE 4 нову назву

Згідно з повідомленням Fixed Focus Digital від 13 грудня, модель отримає назву iPhone 16E. Ця інформація була оприлюднена на китайській платформі Weibo, де обліковий запис має понад 2 млн підписників. Додаткове підтвердження з'явилося 31 грудня від іншого джерела — Majin Bu, який також заявив, що пристрій називатиметься iPhone 16E.

Поки що невідомо, якою саме буде нова назва: це може бути iPhone 16E, iPhone 16e, iPhone 16 з позначкою E у квадраті, або навіть iPhone 16 SE. Є також ймовірність, що чутки не підтвердяться, і Apple збереже бренд iPhone SE.

Хоча Fixed Focus Digital не є найбільш авторитетним джерелом щодо витоків інформації про Apple, обліковий запис раніше вірно передбачив новий колір iPhone 16 Pro — Desert Titanium. Водночас у випадку з доступними кольорами iPhone 16 і 16 Plus, прогноз був неточним. Ключовий момент полягає в тому, чи справдиться їхня інформація про нову назву iPhone SE та використання корпусу від iPhone 16.

Як повідомляється, iPhone SE 4 матиме дизайн, схожий на базовий iPhone 14 та iPhone 16. Наразі відомо про такі характеристики:

6,1-дюймовий OLED-дисплей;

Face ID;

порт USB-C;

48-мегапіксельна основна камера;

новий чип серії A;

8 Гб оперативної пам’яті;

5G-модем власного виробництва Apple.

Однак наразі невідомо, чи отримає пристрій кнопку Action, яка дебютувала в iPhone 15 Pro.

Поточна модель iPhone SE була представлена у березні 2022 року та має дизайн iPhone 8 із такими застарілими елементами, як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки. Ціна на пристрій починається від 429 доларів в США (від 16 829 грн в Україні), а для нової моделі очікується хоча б невелике підвищення ціни.

Нагадаємо, деякі моделі iPhone стають недоступними для замовлення в онлайн-магазинах Apple в Європі. З 28 грудня, за новою директивою ЄС, всі мобільні пристрої повинні бути оснащені портом USB Type-C.

Також ми писали, що у мережі показали дизайн майбутньої лінійки iPhone 17. Інсайдери припускають, що новинки можуть отримати горизонтальний блок камер.