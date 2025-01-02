Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву arrow

Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву

2 січня 2025 10:09
Володимир Мололкін - редактор
Apple може не випустити iPhone SE 4 у березні 2025 року — у чому причина
Смартфон Apple iPhone SE в руках. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Очікується, що Apple представить iPhone SE четвертого покоління вже в березні. Однак, за останніми даними, пристрій може отримати нову назву.

Про це повідомляє MacRumors.

Читайте також:

Чи отримає iPhone SE 4 нову назву

Згідно з повідомленням Fixed Focus Digital від 13 грудня, модель отримає назву iPhone 16E. Ця інформація була оприлюднена на китайській платформі Weibo, де обліковий запис має понад 2 млн підписників. Додаткове підтвердження з'явилося 31 грудня від іншого джерела — Majin Bu, який також заявив, що пристрій називатиметься iPhone 16E.

Поки що невідомо, якою саме буде нова назва: це може бути iPhone 16E, iPhone 16e, iPhone 16 з позначкою E у квадраті, або навіть iPhone 16 SE. Є також ймовірність, що чутки не підтвердяться, і Apple збереже бренд iPhone SE.

Хоча Fixed Focus Digital не є найбільш авторитетним джерелом щодо витоків інформації про Apple, обліковий запис раніше вірно передбачив новий колір iPhone 16 Pro — Desert Titanium. Водночас у випадку з доступними кольорами iPhone 16 і 16 Plus, прогноз був неточним. Ключовий момент полягає в тому, чи справдиться їхня інформація про нову назву iPhone SE та використання корпусу від iPhone 16.

Як повідомляється, iPhone SE 4 матиме дизайн, схожий на базовий iPhone 14 та iPhone 16. Наразі відомо про такі характеристики:

  • 6,1-дюймовий OLED-дисплей;
  • Face ID;
  • порт USB-C;
  • 48-мегапіксельна основна камера;
  • новий чип серії A;
  • 8 Гб оперативної пам’яті;
  • 5G-модем власного виробництва Apple.

Однак наразі невідомо, чи отримає пристрій кнопку Action, яка дебютувала в iPhone 15 Pro.

Поточна модель iPhone SE була представлена у березні 2022 року та має дизайн iPhone 8 із такими застарілими елементами, як кнопка Touch ID, порт Lightning і товсті рамки. Ціна на пристрій починається від 429 доларів в США (від 16 829 грн в Україні), а для нової моделі очікується хоча б невелике підвищення ціни.

Нагадаємо, деякі моделі iPhone стають недоступними для замовлення в онлайн-магазинах Apple в Європі. З 28 грудня, за новою директивою ЄС, всі мобільні пристрої повинні бути оснащені портом USB Type-C. 

Також ми писали, що у мережі показали дизайн майбутньої лінійки iPhone 17. Інсайдери припускають, що новинки можуть отримати горизонтальний блок камер.

Apple гаджети технології смартфон характеристики iPhone SE

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року