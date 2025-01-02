Apple может не выпустить iPhone SE 4 в марте 2025 года — в чем причина

Смартфон Apple iPhone SE в руках. Фото: Unsplash

Ожидается, что Apple представит iPhone SE четвертого поколения уже в марте. Однако по последним данным устройство может получить новое название.

Об этом сообщает MacRumors.

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Получит ли iPhone SE 4 новое название

Согласно сообщению Fixed Focus Digital от 13 декабря, модель получит название iPhone 16E. Эта информация была обнародована на китайской платформе Weibo, где аккаунт имеет более 2 млн подписчиков. Дополнительное подтверждение появилось 31 декабря от другого источника — Majin Bu, который также заявил, что устройство будет называться iPhone 16E.

Пока неизвестно, каким будет новое название: это может быть iPhone 16E, iPhone 16e, iPhone 16 со значком E в квадрате, или даже iPhone 16 SE. Есть также вероятность, что слухи не подтвердятся, и Apple сохранит бренд iPhone SE.

Хотя Fixed Focus Digital не является самым авторитетным источником утечек информации об Apple, учетная запись ранее верно предсказала новый цвет iPhone 16 Pro — Desert Titanium. В то же время в случае с доступными цветами iPhone 16 и 16 Plus прогноз был неточным. Ключевой момент состоит в том, сбудется ли их информация о новом названии iPhone SE и использовании корпуса от iPhone 16.

Как сообщается, iPhone SE 4 будет иметь дизайн, похожий на базовый iPhone 14 и iPhone 16. Сейчас известно про такие характеристики:

6,1-дюймовый OLED-дисплей;

Face ID;

порт USB-C;

48-мегапиксельная основная камера;

новый чип серии A;

8 Гб оперативной памяти;

5G-модем собственного производства Apple.

Однако пока неизвестно, получит ли устройство кнопку Action, дебютировавшую в iPhone 15 Pro.

Текущая модель iPhone SE была представлена в марте 2022 года и имеет дизайн iPhone 8 с такими устаревшими элементами как кнопка Touch ID, порт Lightning и толстые рамки. Цена на устройство начинается от 429 долларов в США (от 16 829 грн в Украине), а для новой модели ожидается хотя бы небольшое повышение цены.

Напомним, некоторые модели iPhone становятся недоступными для заказа в онлайн-магазинах Apple в Европе. С 28 декабря по новой директиве ЕС все мобильные устройства должны быть оснащены портом USB Type-C.

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