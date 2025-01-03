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Apple роками підслуховувала користувачів та виплатить штраф

3 січня 2025 12:46
Володимир Мололкін - редактор
Apple виплатить штраф за підслуховування людей — користувачі отримають компенсацію
Активна Siri на iPhone. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Apple, відома своєю турботою про конфіденційність користувачів, погодилася виплатити 95 млн доларів для врегулювання цивільного позову. Позов звинувачував компанію у використанні віртуального помічника Siri для підслуховування людей, які користувалися iPhone та іншими пристроями.

Про це повідомляє CBS News.

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Запропонована мирова угода, яку подали до федерального суду Окленда, штат Каліфорнія, передбачає завершення 5-річного судового процесу. Позов стосувався звинувачень у таємному записі розмов через пристрої Apple, оснащені Siri, протягом більш ніж десяти років.

Як стверджується в позові, Siri могла активуватися і записувати розмови навіть тоді, коли користувачі не вимовляли тригерних слів "Привіт, Siri". Частина цих записів, за словами позивачів, передавалася рекламодавцям, щоб допомогти у продажу продуктів, які могли б зацікавити користувачів.

Такі звинувачення суперечили позиції Apple, яка роками наголошувала на своїй відданості захисту конфіденційності. Генеральний директор компанії Тім Кук неодноразово заявляв, що конфіденційність є "фундаментальним правом людини".

Попри погодження на мирову угоду, Apple не визнала своєї провини. Остаточне затвердження угоди залежить від рішення окружного судді США Джеффрі Уайта. Судове засідання з цього питання призначене на 14 лютого в Окленді.

Якщо угоду буде схвалено, користувачі iPhone та інших пристроїв Apple, які використовували Siri з 17 вересня 2014 року до кінця минулого року, матимуть право подати претензії. Кожен споживач зможе отримати до 20 доларів за пристрій, але точна сума залежатиме від кількості поданих претензій. Максимально компенсацію можна отримати за п’ять пристроїв.

Очікується, що лише 3-5% користувачів, які мають право, подадуть претензії, про що свідчать оцінки у судових документах.

Виплата Apple у 95 млн доларів становить лише незначну частку від її прибутку в розмірі 705 млрд доларів із 2014 року. Це також значно менше, ніж 1,5 млрд доларів, які компанія могла б виплатити у випадку доведення провини у суді.

Нагадаємо, щодня на смартфон приходить безліч сповіщень, які досить важко сортувати та переглядати, а постійний звук сповіщення може відвертати увагу. На iPhone є функція, яка допоможе налаштувати вібрацію на пріоритетні сповіщення та дзвінки.

Також ми писали, що навесні 2025 року очікується анонс новинок від Apple. Зокрема, компанія може показати нові iPad, MacBook та бюджетний iPhone SE.

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