Приховані функції iPhone — як дізнатися, хто телефонує, не дивлячись на екран

Дзвінок на екрані iPhone. Фото: Freepik

Щодня наші смартфони бомбардуються безліччю сповіщень, і всі інструменти, що допомагають відсіювати їх та визначати пріоритети, можуть бути справді корисними, наприклад, використання користувацьких вібрацій для певних контактів. На iPhone є така функція, яка дозволить визначити, хто дзвонить, лише за дзижчанням телефону у кишені чи на столі.

Про це розповідає TechRadar.

Читайте також:

Як налаштувати користувацьку вібрацію для контактів на iPhone

Крім того, для певних контактів підтримуються ще й користувацькі мелодії, але вони не будуть діяти, якщо на телефоні ввімкнено вібросигнал.

Щоб створити користувацьку вібрацію, потрібно:

відкрити програму "Контакти" на iPhone;

вибрати будь-який контакт зі списку;

вибрати пункт "Редагувати" у верхньому правому куті — тут можна змінити інформацію, зокрема адресу, номер телефону, а також власні вібрації;

вибрати "Мелодія дзвінка" або "Тон тексту", залежно від того, чи хочете ви встановити вібрацію для дзвінків або текстових повідомлень;

вибрати Haptics, щоб налаштувати використовувані шаблони вібрації — зі списку можна вибрати щось із попередньо встановлених шаблонів або натиснути "Створити нову вібрацію", щоб створити власну.

Тут можна проявити свою творчість. Потрібно натиснути й підняти палець на екрані, щоб торкнутися шаблону вібрації, який хочете призначити. Процес схожий на азбуку Морзе, знизу на екрані з'являться крапки та тире, потрібно продовжувати натискати, доки не закінчиться час або натиснути "Зупинити", щоб завершити запис.

Після цього можна натиснути "Відтворити", щоб відтворити встановлені вібрації. Коли ви будете задоволені результатом, натисніть "Зберегти" та дайте нову назву шаблону, щоб була можливість знайти його пізніше.

Шаблон вібрації зберігається і тепер з'являється як опція щоразу, коли ви змінюєте налаштування тактильних відчуттів для певного контакту. Ви можете продовжувати створювати нові вібрації, якщо хочете, і використовувати одну й ту саму вібрацію для кількох контактів, якщо це необхідно (наприклад, ви хочете, щоб вібрація була однаковою для всіх членів вашої родини).

Нагадаємо, мільйони українців обирають собі iPhone як основний смартфон. Розробники iOS, операційної системи мобільних пристроїв Apple, передбачили багато налаштувань, які допоможуть адаптувати пристрій під себе.

Також ми писали, що власникам iPhone доступний трюк, який надає можливість надсилати геолокаційні дані, відображаючи інше місцеперебування. Іноді їм хочеться отримати хвилину усамітнення, тому функція може стати корисною.