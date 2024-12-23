Скрытые функции iPhone — как узнать, кто звонит, не глядя на экран

Вызов на экране iPhone. Фото: Freepik

Каждый день наши смартфоны бомбятся множеством уведомлений, и все инструменты, помогающие отсеивать их и определять приоритеты, могут быть действительно полезны, например, использование пользовательских вибраций для определенных контактов. На iPhone есть такая функция, которая позволит определить, кто звонит, только по жужжанию телефона в кармане или на столе.

Об этом рассказывает TechRadar.

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Как настроить пользовательскую вибрацию для контактов на iPhone

Кроме того, для определенных контактов поддерживаются пользовательские мелодии, но они не будут действовать, если на телефоне включен вибросигнал.

Чтобы создать пользовательскую вибрацию, необходимо:

открыть приложение "Контакты" на iPhone;

выбрать любой контакт из списка;

выбрать "Редактировать" в правом верхнем углу — здесь можно изменить информацию, в том числе адрес, номер телефона, а также собственные вибрации;

выбрать "Мелодия вызова" или "Тон текста" в зависимости от того, хотите ли вы установить вибрацию для вызовов или текстовых сообщений;

вібрать Haptics, чтобы настроить используемые шаблоны вибрации — из списка можно выбрать что-то из предустановленных шаблонов или нажать "Создать новую вибрацию", чтобы создать собственную.

Здесь можно проявить свое творчество. Нажмите и поднимите палец на экране, чтобы коснуться шаблона вибрации, который хотите назначить. Процесс похож на азбуку Морзе, снизу на экране появятся точки и тире, нужно продолжать нажимать, пока не истечет время или нажать "Остановить", чтобы завершить запись.

После этого можно нажать "Воспроизвести", чтобы воспроизвести установленные вибрации. Когда вы будете удовлетворены результатом, нажмите "Сохранить" и дайте новое название шаблону, чтобы найти его позже.

Шаблон вибрации сохраняется и теперь появляется как опция каждый раз, когда вы изменяете настройки тактильных ощущений для определенного контакта. Вы можете продолжать создавать новые вибрации, если хотите, и использовать одну и ту же вибрацию для нескольких контактов, если это необходимо (например, вы хотите, чтобы вибрация была одинаковой для всех членов вашей семьи).

Напомним, миллионы украинцев выбирают себе iPhone в качестве основного смартфона. Разработчики iOS, операционной системы мобильных устройств Apple, предусмотрели множество настроек, которые помогут адаптировать устройство под себя.

Также мы писали, что владельцам iPhone доступен трюк, предоставляющий возможность посылать геолокационные данные, отображая другое местонахождение. Иногда им хочется получить минуту уединения, поэтому функция может оказаться полезной.