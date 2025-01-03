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Apple годами подслушивала пользователей и выплатит штраф

3 января 2025 12:46
Владимир Мололкин - редактор
Apple выплатит штраф за подслушивание людей — пользователи получат компенсацию
Активная Siri на iPhone. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple, известная своей заботой о конфиденциальности пользователей, согласилась выплатить 95 млн долларов для урегулирования гражданского иска. Иск обвинял компанию в использовании виртуального помощника Siri для подслушивания людей, которые пользовались iPhone и другими устройствами.

Об этом сообщает CBS News.

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Что известно об иске против Apple

Предложенное мировое соглашение, которое подали в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, предусматривает завершение 5-летнего судебного процесса. Иск касался обвинений в тайной записи разговоров через устройства Apple, оснащенные Siri, в течение более чем десяти лет.

Как утверждается в иске, Siri могла активироваться и записывать разговоры даже тогда, когда пользователи не произносили триггерных слов "Привет, Siri". Часть этих записей, по словам истцов, передавалась рекламодателям, чтобы помочь в продаже продуктов, которые могли бы заинтересовать пользователей.

Такие обвинения противоречили позиции Apple, которая годами подчеркивала свою приверженность защите конфиденциальности. Генеральный директор компании Тим Кук неоднократно заявлял, что конфиденциальность является "фундаментальным правом человека".

Несмотря на согласие на мировое соглашение, Apple не признала своей вины. Окончательное утверждение сделки зависит от решения окружного судьи США Джеффри Уайта. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 14 февраля в Окленде.

Если соглашение будет одобрено, пользователи iPhone и других устройств Apple, которые использовали Siri с 17 сентября 2014 года до конца прошлого года, будут иметь право подать претензии. Каждый потребитель сможет получить до 20 долларов за устройство, но точная сумма будет зависеть от количества поданных претензий. Максимально компенсацию можно получить за пять устройств.

Ожидается, что лишь 3-5% пользователей, которые имеют право, подадут претензии, о чем свидетельствуют оценки в судебных документах.

Выплата Apple в 95 млн долларов составляет лишь незначительную долю от ее прибыли в размере 705 млрд долларов с 2014 года. Это также значительно меньше, чем 1,5 млрд долларов, которые компания могла бы выплатить в случае доказательства вины в суде.

Напомним, ежедневно на смартфон приходит множество уведомлений, которые довольно трудно сортировать и просматривать, а постоянный звук оповещения может отвлекать внимание. На iPhone есть функция, которая поможет настроить вибрацию на приоритетные уведомления и звонки.

Также мы писали, что весной 2025 года ожидается анонс новинок от Apple. В частности, компания может показать новые iPad, MacBook и бюджетный iPhone SE.

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