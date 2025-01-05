Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Не работают камера и фонарик на iPhone — что не так с iOS 18.2 arrow

Не работают камера и фонарик на iPhone — что не так с iOS 18.2

5 января 2025 15:51
Владимир Мололкин - редактор
Последняя версия iOS может "убить" некоторые функции iPhone — что отключает обновление
iPhone и наушники лежат на столе. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Операционная система iOS 18 должна была стать самым масштабным обновлением Apple в истории iPhone. Однако с запуском обновления появились многочисленные жалобы на проблемы, которые значительно ухудшили опыт пользователей. В декабре 2024 года Apple выпустила iOS 18.2, и это обновление, как оказалось, создало трудности с работой камеры и фонарика на iPhone.

Об этом пишет wccftech.

Читайте также:

У пользователей возникают проблемы с камерой и фонариком

Многие пользователи делятся своим опытом в социальных сетях, таких как Reddit и X, сообщая о неисправностях, которые начали возникать именно после установки iOS 18.2.

"С момента обновления до iOS 18.2 моя камера иногда вообще не работает, показывая лишь черный экран. Приходится открывать ее 2-3 раза, чтобы она заработала. То же самое касается камеры в Snapchat - экран черный, и нужно перезапускать приложение. Фонарик также работает некорректно, иногда с большими задержками или вообще не включается", — пишет пользователь с ником Cryptographer64.

Еще один пользователь подтвердил эти проблемы.

"Я думал, что проблема в моем новом телефоне, который я только что приобрел. Но после проверки форумов выяснилось, что это последствия обновления iOS 18.2. Камера показывает черный экран независимо от того, как я ее открываю, а фонарик работает с задержкой до 10 секунд", — пишет он.

Один из пользователей обратился в службу поддержки Apple, где ему посоветовали сбросить устройство до заводских настроек. Однако попытка выполнить эту инструкцию закончилась тем, что iPhone заблокировался.

"После обновления я столкнулся с проблемами, обратился к Apple, и они сказали сделать сброс настроек. Но после этого мой телефон заблокировался. Теперь Apple утверждает, что это проблема моего кабеля, хотя я использую оригинальный шнур", — поделился пострадавший.

Пока что неизвестно, охватывает ли проблема все модели iPhone. Некоторые пользователи смогли устранить неполадки, однако многие остались в отчаянии из-за недостатков обновления.

Apple пока не предоставила официальных разъяснений или решений для этой ситуации. Компания продолжает работать над исправлениями, и пользователям остается лишь ждать.

Напомним, компания Apple, которая всегда заявляла, что беспокоится о конфиденциальности пользователей, выплатит компенсацию за то, что годами подслушивала их. Для этого использовался виртуальный помощник Siri, который работал даже когда его никто не активировал.

Также мы писали, что в марте 2025 года Apple должна представить следующее поколение бюджетного iPhone. Ходят слухи, что устройство может получить новое название.

Apple iPhone iOS ошибки пользователи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:05 Вторичка, первичка или аренда — цены на квартиры в Одессе в 2025

15:51 Не работают камера и фонарик на iPhone — что не так с iOS 18.2

15:48 В 2024 году из плена РФ освободили больше украинцев — данные ГУР

15:30 В Одессе залатают асфальт за более чем 20 млн грн

15:22 В Резерв+ вернули одну из услуг после кибератаки — что доступно

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:59 Желтый уровень опасности — предупреждение для Одесчины

14:59 Акция Free Azov — мать пленного бойца рассказала историю поиска

14:54 На границе остановили поляка с экзотическими животными — фото

14:30 Командировки в 2025 году — сколько должны платить украинцам

14:20 В горсовете предупредили о прекращении работы светофора в Одессе

16:05 Вторичка, первичка или аренда — цены на квартиры в Одессе в 2025

15:51 Не работают камера и фонарик на iPhone — что не так с iOS 18.2

15:48 В 2024 году из плена РФ освободили больше украинцев — данные ГУР

15:30 В Одессе залатают асфальт за более чем 20 млн грн

15:22 В Резерв+ вернули одну из услуг после кибератаки — что доступно

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

14:59 Желтый уровень опасности — предупреждение для Одесчины

14:59 Акция Free Azov — мать пленного бойца рассказала историю поиска

14:54 На границе остановили поляка с экзотическими животными — фото

14:30 Командировки в 2025 году — сколько должны платить украинцам

14:20 В горсовете предупредили о прекращении работы светофора в Одессе

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья