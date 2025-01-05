Последняя версия iOS может "убить" некоторые функции iPhone — что отключает обновление

iPhone и наушники лежат на столе. Фото: Unsplash

Операционная система iOS 18 должна была стать самым масштабным обновлением Apple в истории iPhone. Однако с запуском обновления появились многочисленные жалобы на проблемы, которые значительно ухудшили опыт пользователей. В декабре 2024 года Apple выпустила iOS 18.2, и это обновление, как оказалось, создало трудности с работой камеры и фонарика на iPhone.

Об этом пишет wccftech.

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У пользователей возникают проблемы с камерой и фонариком

Многие пользователи делятся своим опытом в социальных сетях, таких как Reddit и X, сообщая о неисправностях, которые начали возникать именно после установки iOS 18.2.

"С момента обновления до iOS 18.2 моя камера иногда вообще не работает, показывая лишь черный экран. Приходится открывать ее 2-3 раза, чтобы она заработала. То же самое касается камеры в Snapchat - экран черный, и нужно перезапускать приложение. Фонарик также работает некорректно, иногда с большими задержками или вообще не включается", — пишет пользователь с ником Cryptographer64.

Еще один пользователь подтвердил эти проблемы.

"Я думал, что проблема в моем новом телефоне, который я только что приобрел. Но после проверки форумов выяснилось, что это последствия обновления iOS 18.2. Камера показывает черный экран независимо от того, как я ее открываю, а фонарик работает с задержкой до 10 секунд", — пишет он.

Один из пользователей обратился в службу поддержки Apple, где ему посоветовали сбросить устройство до заводских настроек. Однако попытка выполнить эту инструкцию закончилась тем, что iPhone заблокировался.

"После обновления я столкнулся с проблемами, обратился к Apple, и они сказали сделать сброс настроек. Но после этого мой телефон заблокировался. Теперь Apple утверждает, что это проблема моего кабеля, хотя я использую оригинальный шнур", — поделился пострадавший.

Пока что неизвестно, охватывает ли проблема все модели iPhone. Некоторые пользователи смогли устранить неполадки, однако многие остались в отчаянии из-за недостатков обновления.

Apple пока не предоставила официальных разъяснений или решений для этой ситуации. Компания продолжает работать над исправлениями, и пользователям остается лишь ждать.

Напомним, компания Apple, которая всегда заявляла, что беспокоится о конфиденциальности пользователей, выплатит компенсацию за то, что годами подслушивала их. Для этого использовался виртуальный помощник Siri, который работал даже когда его никто не активировал.

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