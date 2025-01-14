На работе не поверят — пользователи iPhone жалуются на проблемы с будильником

iPhone с открытым приложением будильника в руке. Фото: скриншот/YouTube

Глюк в работе будильника iPhone заставил тысячи людей проснуться позже, чем планировалось, из-за чего они опоздали на работу. Проблема заключается в том, что будильники не включаются вовремя или срабатывают без звука, оставляя пользователей в неприятных ситуациях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Apple сообщила, что работает над исправлением этого бага еще с апреля 2024 года, однако проблема, как оказалось, все еще актуальна даже после последнего обновления iOS 18.2.1, которое должно было исправить важные ошибки.

Пользователи в соцсетях активно обсуждают проблему и делятся примерами некорректной работы будильника. Один из них в Reddit опубликовал изображение, на котором видно, что будильник, установленный на 10:30, сработал в 12:42.

"Спасибо! Я выглядел странно, объясняя это боссу, и боялся, что меня поймут неправильно", — отметил другой комментатор.

Как решить проблему с будильником iPhone

Apple рекомендует попробовать следующие действия:

проверьте громкость будильника — откройте "Настройки" — "Звук и тактильные сигналы" и увеличьте ползунок "Звонки и оповещения" до максимума;

выключите функцию "Внимание к экрану" — перейдите в "Настройки" — "Face ID и код доступа" — отключите опцию "Внимание к функциям". Эта функция может автоматически уменьшать громкость будильников, если телефон распознает ваше лицо;

избегайте случайного снижения громкости — выключите настройку "Изменять кнопками", чтобы случайно не приглушить будильники в течение дня.

Некоторые пользователи также отмечают, что проблема возникает независимо от модели iPhone или версии программного обеспечения. Например, один из них обновил свой iPhone 12 Pro Max до iPhone 16 Pro Max, но проблема осталась.

На платформе X (бывшем Twitter) многие пользователи критикуют Apple за длительное игнорирование этой проблемы.

"Apple — компания стоимостью триллион долларов, но не может создать нормальное приложение будильника", — написал один из них.

Компания Apple пока не предоставила официальных комментариев относительно этой проблемы. Рекомендуется использовать указанные ранее советы или дождаться следующих обновлений, если они не помогут.

Напомним, iOS 18 должна была стать крупнейшим обновлением в истории iPhone. Однако с запуском обновления на устройствах начали появляться многочисленные проблемы, на которые постоянно жалуются пользователи.

Также мы писали, что пользователи iPhone обеспокоены необычным явлением, которое можно услышать на своих смартфонах. Некоторые из них слышат чужие голоса с устройств, даже когда не осуществляется вызов.