Apple неожиданно выпустила iOS 18.3.1 — какие важные ошибки исправляет обновление

Операционная система iOS на iPhone. Фото: Unsplash

В последнее время Apple взяла паузу в выпуске бета-версий, поэтому дата релиза iOS 18.4 остается загадкой. В то же время компания продолжает совершенствовать свою операционную систему. Неожиданно вышло обновление iOS 18.3.1 — важный апдейт, исправляющий ряд ошибок, на которые жаловались пользователи. Это уже третье обновление с начала 2025 года, однако оно является плановым и не должно вызывать беспокойства.

Об этом пишет MacRumors.

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Какую важную ошибку исправляет iOS 18.3.1

О возможном выходе iOS 18.3.1 стало известно еще в начале февраля, что не удивительно, ведь Apple регулярно выпускает подобные обновления после крупных релизов. Хотя iOS 18.3 была сосредоточена на исправлении ошибок, ей понадобилось дополнительное обновление для устранения мелких проблем.

В iOS 18.3.1 не появилось новых функций, однако она принесла важное исправление для пользователей, у которых перестала работать камера. Со времени выпуска iOS 18.2 немало владельцев iPhone сообщали о сбое, когда стандартное приложение камеры неожиданно закрывалось или вообще не запускалось.

Интересно, что неполадка возникала только в стандартном приложении камеры, тогда как сторонние приложения продолжали работать корректно. Обновление iOS 18.3.1 устранило эту проблему, поэтому пользователям больше не нужно сбрасывать настройки устройства.

Исправление уязвимостей безопасности

Еще одна причина установить iOS 18.3.1 — устранение критических уязвимостей. Apple редко публикует список таких проблем в день релиза, однако на этот раз компания отметила, что исправила баг, который позволял получить доступ к заблокированному iPhone через подключение по USB.

Вероятно, список исправлений значительно шире, но Apple традиционно не раскрывает все детали. Кроме iOS 18.3.1, компания также выпустила обновления для iPad, Mac, Apple Watch и гарнитуры Apple Vision Pro.

Напомним, пользователи iPhone пожаловались на глюк в работе будильника. Проблема заключается в том, что будильник может не включаться вовремя или срабатывать без звука.

Также мы писали, что с выпуском обновления iOS 18 пользователи iPhone начали оставлять многочисленные жалобы на проблемы. Одно из обновлений операционной системы создало трудности с работой камеры и фонарика.