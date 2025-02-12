Apple представила навушники Powerbeats Pro 2 — яку незвичну функцію вони отримали

Бездротові навушники Powerbeats Pro 2 від Apple. Фото: MacRumors

Компанія Apple офіційно презентувала оновлену версію бездротових навушників Powerbeats Pro 2, орієнтованих на активних користувачів. Серед головних нововведень — активне шумозаглушення (ANC) з режимом прозорості, персоналізоване просторове аудіо, чіп H2 для покращеної ефективності та інтеграції в екосистему Apple, а також — вперше в аудіопродуктах компанії — функція моніторингу серцевого ритму.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Новий дизайн та покращена ергономіка

Apple вже тривалий час підігрівала інтерес до Powerbeats Pro 2, зокрема через появу навушників у знаменитостей. Дизайн залишився впізнаваним завдяки фірмовим завушним кріпленням, але вони стали на 50% меншими та виготовлені з нікель-титанових сплавів для більшої гнучкості та комфорту.

Бездротові навушники Powerbeats Pro 2 від Apple. Фото: MacRumors

Навушники мають захист від вологи та поту за стандартом IPX4, а також розширений вибір амбушур (XS, S, M, L, XL) для кращого прилягання до вуха. При цьому корпус став на 20% легшим, а завдяки чіпу H2 вдалося збільшити автономність — до 10 годин безперервного відтворення (без ANC), що перевершує попередню модель. Загальний час роботи з урахуванням зарядного кейсу досягає 45 годин — значний приріст у порівнянні з 24 годинами у першій версії Powerbeats Pro.

Кейс також отримав бездротову зарядку за стандартом Qi та порт USB-C для швидкого підзаряджання. При цьому його розміри зменшилися на 33%.

Навушники отримали оновлену акустичну архітектуру з дворівневим динаміком, що забезпечує чистіші високі частоти та насиченіші баси. Крім цього, вперше в лінійці Beats з'явилася підтримка Lossless Audio з наднизькою затримкою, оптимізована для гарнітури Apple Vision Pro.

Функція моніторингу серцевого ритму

Однією з головних новинок стала інтеграція оптичного сенсора для вимірювання серцевого ритму. Навушники можуть зчитувати пульс понад 100 разів на секунду через аналіз кровотоку у вушній раковині. Дані автоматично синхронізуються з Apple Health та популярними фітнес-додатками.

На iOS моніторинг запускається автоматично під час початку тренування, а на Android — його потрібно активувати вручну через додаток Beats або безпосередньо на навушниках.

Якщо користувач носить Apple Watch, система віддає пріоритет даним зі смартгодинника, щоб не порушувати вже встановлені трендові показники.

Керування відтворенням здійснюється за допомогою тактильних кнопок "b" на кожному навушнику, а фізичний регулятор гучності дозволяє швидко змінювати рівень звуку без використання смартфона.

Powerbeats Pro 2 також оснащені трьома мікрофонами та датчиком голосу, що використовують алгоритми машинного навчання для покращення якості дзвінків. Функція Voice Isolation зменшує фоновий шум під час розмов.

Доступні кольори бездротових навушників Powerbeats Pro 2 від Apple. Фото: MacRumors

Powerbeats Pro 2 вже доступні для попереднього замовлення за 249,99 долара на офіційному сайті Apple. Продажі в магазинах розпочнуться 13 лютого. Навушники будуть представлені у чотирьох кольорах:

Electric Orange;

Hyper Purple;

Jet Black;

Quick Sand.

Новинка стане потужним конкурентом серед спортивних навушників, поєднуючи професійне аудіо, автономність та сучасні фітнес-функції.

Нагадаємо, відомий інсайдер Марк Гурман повідомив, що iPhone SE може з'явитися вже на цьому тижні. Раніше анонс новинки очікувався у березні або квітні 2025 року.

Також ми писали, що Apple планує інтегрувати в AirPods інфрачервоні камери. Поки не зрозуміло, для чого вони використовуватимуться, проте є думка, що через них буде реалізовано керування жестами.