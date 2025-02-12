Apple представила наушники Powerbeats Pro 2 — какую необычную функцию они получили

Беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 от Apple. Фото: MacRumors

Компания Apple официально представила обновленную версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 2, ориентированных на активных пользователей. Среди главных нововведений — активное шумоподавление (ANC) с режимом прозрачности, персонализированное пространственное аудио, чип H2 для улучшенной эффективности и интеграции в экосистему Apple, а также — впервые в аудиопродуктах компании — функция мониторинга сердечного ритма.

Об этом пишет MacRumors.

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Apple уже длительное время подогревала интерес к Powerbeats Pro 2, в частности из-за появления наушников у знаменитостей. Дизайн остался узнаваемым благодаря фирменным заушным креплениям, но они стали на 50% меньше и изготовлены из никель-титановых сплавов для большей гибкости и комфорта.

Беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 от Apple. Фото: MacRumors

Наушники имеют защиту от влаги и пота по стандарту IPX4, а также расширенный выбор амбушюр (XS, S, M, L, XL) для лучшего прилегания к уху. При этом корпус стал на 20% легче, а благодаря чипу H2 удалось увеличить автономность — до 10 часов непрерывного воспроизведения (без ANC), что превосходит предыдущую модель. Общее время работы с учетом зарядного кейса достигает 45 часов — значительный прирост по сравнению с 24 часами в первой версии Powerbeats Pro.

Кейс также получил беспроводную зарядку по стандарту Qi и порт USB-C для быстрой подзарядки. При этом его размеры уменьшились на 33%.

Наушники получили обновленную акустическую архитектуру с двухуровневым динамиком, что обеспечивает более чистые высокие частоты и насыщенные басы. Кроме этого, впервые в линейке Beats появилась поддержка Lossless Audio со сверхнизкой задержкой, оптимизированная для гарнитуры Apple Vision Pro.

Функция мониторинга сердечного ритма

Одной из главных новинок стала интеграция оптического сенсора для измерения сердечного ритма. Наушники могут считывать пульс более 100 раз в секунду через анализ кровотока в ушной раковине. Данные автоматически синхронизируются с Apple Health и популярными фитнес-приложениями.

На iOS мониторинг запускается автоматически во время начала тренировки, а на Android — его нужно активировать вручную через приложение Beats или непосредственно на наушниках.

Если пользователь носит Apple Watch, система отдает приоритет данным со смарт-часов, чтобы не нарушать уже установленные трендовые показатели.

Управление воспроизведением осуществляется с помощью тактильных кнопок "b" на каждом наушнике, а физический регулятор громкости позволяет быстро менять уровень звука без использования смартфона.

Powerbeats Pro 2 также оснащены тремя микрофонами и датчиком голоса, которые используют алгоритмы машинного обучения для улучшения качества звонков. Функция Voice Isolation уменьшает фоновый шум во время разговоров.

Доступные цвета беспроводных наушников Powerbeats Pro 2 от Apple. Фото: MacRumors

Powerbeats Pro 2 уже доступны для предварительного заказа за 249,99 доллара на официальном сайте Apple. Продажи в магазинах начнутся 13 февраля. Наушники будут представлены в четырех цветах:

Electric Orange;

Hyper Purple;

Jet Black;

Quick Sand.

Новинка станет мощным конкурентом среди спортивных наушников, сочетая профессиональное аудио, автономность и современные фитнес-функции.

Напомним, известный инсайдер Марк Гурман сообщил, что iPhone SE может появиться уже на этой неделе. Ранее анонс новинки ожидался в марте или апреле 2025 года.

Также мы писали, что Apple планирует интегрировать в AirPods инфракрасные камеры. Пока не понятно, для чего они будут использоваться, однако есть мнение, что через них будет реализовано управление жестами.