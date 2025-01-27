Apple розглядає можливість інтегрувати крихітні камери в AirPods — що відомо

Наушники AirPods Pro від Apple. Фото: Unsplash

Apple продовжує досліджувати ідею створення AirPods із вбудованими камерами. У своєму інформаційному бюлетені Power On відомий інсайдер Марк Гурман коротко згадав можливість інтеграції камер в AirPods у майбутньому, але не уточнив, для чого саме вони використовуватимуться.

Про це повідомляє MacRumors.

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Передбачається, що ці крихітні камери не будуть призначені для знімання фото, а виконуватимуть функцію інфрачервоних сенсорів.

Аналітик постачального ланцюга Apple Мін-Чі Куо у червні 2024 року зазначив, що компанія планує розпочати масове виробництво нових AirPods з інфрачервоними камерами до 2026 року. За його словами, ці сенсори будуть схожі на приймач Face ID в iPhone.

Куо також зазначив, що майбутні AirPods з такими камерами покращать просторове аудіо для AR-гарнітури Apple Vision Pro. Таким чином, під час перегляду відео у гарнітурі й використання цих навушників поворот голови в певному напрямку дозволить акцентувати звук із відповідного джерела, покращуючи аудіоефект.

Інфрачервоні камери потенційно можуть також уможливити "управління жестами в повітрі", що дозволить пристрою взаємодіяти з рухами рук. Якщо передбачуваний термін початку масового виробництва — 2026 рік — буде дотримано, то нові AirPods з інфрачервоними камерами можуть з'явитися на ринку у 2026 або 2027 році.

Нагадаємо, компанія Apple вирішила зробити акцент на бюджетних пристроях. Нові технології активно впроваджуються не лише у преміуммоделях, наприклад, OLED-дисплеї, Face ID та інші технології, а у 2025 році очікується вихід декількох нових або оновлених таких гаджетів.

Також ми писали, що в мережі активно продовжують з'являтися витоки з дизайном майбутньої новинки Apple iPhone 17 Air. Так, на одному із зображень можна побачити помітні зміни в дизайні блоку камер.