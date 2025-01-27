Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році arrow

Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році

27 січня 2025 08:39
Володимир Мололкін - редактор
Apple розглядає можливість інтегрувати крихітні камери в AirPods — що відомо
Наушники AirPods Pro від Apple. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Apple продовжує досліджувати ідею створення AirPods із вбудованими камерами. У своєму інформаційному бюлетені Power On відомий інсайдер Марк Гурман коротко згадав можливість інтеграції камер в AirPods у майбутньому, але не уточнив, для чого саме вони використовуватимуться.

Про це повідомляє MacRumors.

Читайте також:

Що відомо про камери в AirPods

Передбачається, що ці крихітні камери не будуть призначені для знімання фото, а виконуватимуть функцію інфрачервоних сенсорів.

Аналітик постачального ланцюга Apple Мін-Чі Куо у червні 2024 року зазначив, що компанія планує розпочати масове виробництво нових AirPods з інфрачервоними камерами до 2026 року. За його словами, ці сенсори будуть схожі на приймач Face ID в iPhone.

Куо також зазначив, що майбутні AirPods з такими камерами покращать просторове аудіо для AR-гарнітури Apple Vision Pro. Таким чином, під час перегляду відео у гарнітурі й використання цих навушників поворот голови в певному напрямку дозволить акцентувати звук із відповідного джерела, покращуючи аудіоефект.

Інфрачервоні камери потенційно можуть також уможливити "управління жестами в повітрі", що дозволить пристрою взаємодіяти з рухами рук. Якщо передбачуваний термін початку масового виробництва — 2026 рік — буде дотримано, то нові AirPods з інфрачервоними камерами можуть з'явитися на ринку у 2026 або 2027 році.

Нагадаємо, компанія Apple вирішила зробити акцент на бюджетних пристроях. Нові технології активно впроваджуються не лише у преміуммоделях, наприклад, OLED-дисплеї, Face ID та інші технології, а у 2025 році очікується вихід декількох нових або оновлених таких гаджетів.

Також ми писали, що в мережі активно продовжують з'являтися витоки з дизайном майбутньої новинки Apple iPhone 17 Air. Так, на одному із зображень можна побачити помітні зміни в дизайні блоку камер.

Apple гаджети технології камера AirPods

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:53 РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування

08:45 Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого

08:39 Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році

08:30 Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь

08:02 Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

08:53 РФ вдарила по Україні дронами — в кількох містах є руйнування

08:45 Тариф на світло — скільки коштуватиме 1 кВт-год з лютого

08:39 Apple може інтегрувати інфрачервоні камери в AirPods у 2026 році

08:30 Тихановська відповіла, як перемога в Україні змінить Білорусь

08:02 Визнали придатним до служби — чоловік у суді скасував рішення ВЛК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть зареєструватися на виплату 10,8 тис. грн

07:30 Повернення в обмін на бронювання — чому це може не спрацювати

07:01 ПриватБанк повернув клієнту 40 тис. гривень — як він їх втратив

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

06:32 Нацист, чеченець та вагнерівець — скажена трійця у Часовому Ярі

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати