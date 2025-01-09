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Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

9 січня 2025 09:39
Володимир Мололкін - редактор
День народження першого iPhone — як Apple здійснила революцію у 2007 році
Смартфони iPhone 1st Gen та iPhone 13 Pro Max. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Минуло 18 років з того часу, як 9 січня 2007 року на конференції Macworld у Сан-Франциско Стів Джобс презентував перший iPhone. Пристрій став революційним у світі мобільних технологій. У 2024 році, через 17 років після виходу першого iPhone, Apple випустила iPhone 16, який став символом технологічного прогресу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яким був перший iPhone та чого досягнув прогрес Apple.

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Як iPhone першого покоління став революцією у світі технологій

Оригінальний iPhone мав 3,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 320x480 пікселів, одну 2-мегапіксельну камеру і працював на базі операційної системи iOS 1 (тоді вона називалася просто iPhone OS).

iPhone первого поколения
Зовнішній вигляд iPhone першого покоління. Фото: Carl Berkeley/Flickr

Загальна пам'ять пристрою становила від 4 до 16 ГБ, а оперативна пам'ять — лише 128 МБ. Цього вистачало для базових завдань, однак навіть ці можливості здавалися фантастичними на той час. Сенсорний екран iPhone усунув необхідність у стилусі та фізичній клавіатурі. Сам Джобс назвав пристрій революційним і магічним продуктом.

iOS 1 була мінімалістичною. Вона включала лише найнеобхідніші програми:

  • телефон;
  • SMS;
  • веббраузер Safari;
  • календар;
  • плеєр iPod;
  • камеру;
  • калькулятор.

App Store тоді ще навіть не було, оскільки магазин додатків з'явився лише в iOS 2 у 2008 році. Користувачам були доступні обмежені налаштування, і навіть функція копіювання та вставлення з'явилася значно пізніше.

Первая операционная система Phone OS для iPhone 1st Gen
Інтерфейс першої операційної системи Phone OS для iPhone першого покоління. Фото: Apple

Однак, саме ця версія iOS стала основою для майбутніх поколінь операційної системи. Простий і зручний інтерфейс завоював серця користувачів і задав стандарт для всіх смартфонів Apple.

Зараз iPhone 16 став вершиною технологічного прогресу

У вересні 2024 року Apple представила iPhone 16. Сучасний флагман оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2556x1179 пікселів. Дисплеї в Pro-версіях підтримують технологію ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц.

Внешний вид iPhone 16
Зовнішній вигляд сучасного iPhone 16. Фото: Unsplash

Процесор A18 Bionic став одним із найпотужніших у світі, забезпечуючи неймовірну швидкість роботи та енергоефективність. Оперативна пам'ять тепер становить 8 ГБ, що дозволяє виконувати навіть найвимогливіші завдання. Камера — ще одна сфера, де iPhone 16 залишає позаду свого предка. Основний модуль має роздільну здатність 48 мегапікселів і підтримує оптичний зум.

Розвиток iOS до операційної системи зі штучним інтелектом

Зараз актуальна версія операційної системи iPhone — це iOS 18, яка об'єднує в собі безліч інновацій. Однією з важливих стала інтеграція штучного інтелекту Apple Intelligence. Основні функції включають створення зображень, генерування текстів й здійснення автоматичного резюмування документів та пошти. Зараз сміливо можна назвати iPhone 16 не просто черговим смартфоном, а потужним інструментом, призначеним для роботи й творчості.

Новые функции в операционной системе iOS 18
Карта нових функцій операційної системи iOS 18. Фото: Apple

Окрім цього, iOS 18 пропонує можливість відправлення повідомлень через супутник, кастомізацію, розумну галерею фото та покращений захист приватності. Якщо порівнювати, iOS 1 майже не мала ніяких рівнів безпеки.

Зрозуміло, що різниця між першим iPhone та iPhone 16 просто величезна. Пристрій першого покоління здавався й був проривним у 2007 році, але зараз його можливості досить архаїчні.

Apple вдалося запустити нову історію розвитку технологій та змінити життя кожного користувача мобільних пристроїв. Зараз будь-який смартфон — це не просто пристрій для дзвінків та музики, а багатофункціональний гаджет, який іноді може замінити фотоапарат, комп'ютер та деякі творчі інструменти.

Нагадаємо, в мережі з'являються ранні витоки з дизайном майбутньої лінійки iPhone 17. Деякі з них демонструють значні зміни задньої панелі смартфона.

Також ми писали, що зараз найочікуванішим пристроєм Apple залишається iPhone 17 Air, який повинні показати у вересні 2025 року. Про новинку вже відомо достатньо деталей, які можуть спонукати деяких користувачів пропустити iPhone 16 Pro.

Apple iPhone Стів Джобс гаджети смартфон iOS

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09:39 Річниця iPhone — як Apple здійснила революцію на ринку у 2007

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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