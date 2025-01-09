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Годовщина iPhone — как Apple совершила революцию на рынке в 2007

9 января 2025 09:39
Владимир Мололкин - редактор
День рождения первого iPhone — как Apple совершила революцию в 2007 году
Смартфоны iPhone 1st Gen и iPhone 13 Pro Max. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Прошло 18 лет с тех пор, как 9 января 2007 года на конференции Macworld в Сан-Франциско Стив Джобс презентовал первый iPhone. Устройство стало революционным в мире мобильных технологий. В 2024 году, спустя 17 лет после выхода первого iPhone, Apple выпустила iPhone 16, который стал символом технологического прогресса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каким был первый iPhone и чего достиг прогресс Apple.

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Как iPhone первого поколения стал революцией в мире технологий

Оригинальный iPhone имел 3,5-дюймовый дисплей с разрешением 320x480 пикселей, одну 2-мегапиксельную камеру и работал на базе операционной системы iOS 1 (тогда она называлась просто iPhone OS).

iPhone первого поколения
Внешний вид iPhone первого поколения. Фото: Carl Berkeley/Flickr

Общая память устройства составляла от 4 до 16 ГБ, а оперативная память — всего 128 МБ. Этого хватало для базовых задач, однако даже эти возможности казались фантастическими на то время. Сенсорный экран iPhone устранил необходимость в стилусе и физической клавиатуре. Сам Джобс назвал устройство революционным и магическим продуктом.

iOS 1 была минималистичной. Она включала лишь самые необходимые приложения:

  • телефон;
  • SMS;
  • веб-браузер Safari;
  • календарь;
  • плеер iPod;
  • камеру;
  • калькулятор.

App Store тогда еще даже не было, поскольку магазин приложений появился лишь в iOS 2 в 2008 году. Пользователям были доступны ограниченные настройки, и даже функция копирования и вставки появилась значительно позже.

Первая операционная система Phone OS для iPhone 1st Gen
Интерфейс первой операционной системы Phone OS для iPhone первого поколения. Фото: Apple

Однако именно эта версия iOS стала основой для будущих поколений операционной системы. Простой и удобный интерфейс завоевал сердца пользователей и задал стандарт для всех смартфонов Apple.

Сейчас iPhone 16 стал вершиной технологического прогресса

В сентябре 2024 года Apple представила iPhone 16. Современный флагман оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2556x1179 пикселей. Дисплеи в Pro-версиях поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

Внешний вид iPhone 16
Внешний вид современного iPhone 16. Фото: Unsplash

Процессор A18 Bionic стал одним из самых мощных в мире, обеспечивая невероятную скорость работы и энергоэффективность. Оперативная память теперь составляет 8 ГБ, что позволяет выполнять даже самые требовательные задачи. Камера — еще одна сфера, где iPhone 16 оставляет позади своего предка. Основной модуль имеет разрешение 48 мегапикселей и поддерживает оптический зум.

Развитие iOS до операционной системы с искусственным интеллектом

Сейчас актуальная версия операционной системы iPhone — это iOS 18, которая объединяет в себе множество инноваций. Одной из важных стала интеграция искусственного интеллекта Apple Intelligence. Основные функции включают создание изображений, генерирование текстов и осуществление автоматического резюмирования документов и почты. Сейчас смело можно назвать iPhone 16 не просто очередным смартфоном, а мощным инструментом, предназначенным для работы и творчества.

Новые функции в операционной системе iOS 18
Карта новых функций операционной системы iOS 18. Фото: Apple

Кроме этого, iOS 18 предлагает возможность отправки сообщений через спутник, кастомизацию, умную галерею фото и улучшенную защиту приватности. Если сравнивать, iOS 1 почти не имела никаких уровней безопасности.

Понятно, что разница между первым iPhone и iPhone 16 просто огромная. Устройство первого поколения казалось и было прорывным в 2007 году, но сейчас его возможности довольно архаичны.

Apple удалось запустить новую историю развития технологий и изменить жизнь каждого пользователя мобильных устройств. Сейчас любой смартфон — это не просто устройство для звонков и музыки, а многофункциональный гаджет, который иногда может заменить фотоаппарат, компьютер и некоторые творческие инструменты.

Напомним, в сети появляются ранние утечки с дизайном будущей линейки iPhone 17. Некоторые из них демонстрируют значительные изменения задней панели смартфона.

Также мы писали, что сейчас самым ожидаемым устройством Apple остается iPhone 17 Air, который должны показать в сентябре 2025 года. О новинке уже известно достаточно деталей, которые могут побудить некоторых пользователей пропустить iPhone 16 Pro.

Apple iPhone Стив Джобс гаджеты смартфон iOS

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