Apple фокусується на бюджетних пристроях — які 8 недорогих гаджетів з'являться у 2025 році

Продукція Apple на столі. Фото: Unsplash

Apple готується значно покращити свої бюджетні пристрої, впроваджуючи нові технології, зокрема Apple Intelligence та власні чипи. Компанія поступово додає функції, які раніше були доступні лише у преміуммоделях, наприклад OLED-дисплеї, Face ID та передові бездротові технології. У 2025 році очікується вихід восьми нових або оновлених бюджетних гаджетів.

Про це пише MacRumors.

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Перші власні модеми Apple та Bluetooth-чипи з'являться саме в бюджетних пристроях. Крім того, компанія акцентує на доступних розумних пристроях для дому, таких як HomePod mini, Apple TV та Command Center.

Які бюджетні пристрої Apple з'являться на ринку у 2025 році

MacBook Air (M4)

Новий MacBook Air отримає чип M4, який забезпечить на 25% вищу продуктивність процесора. Крім того, з'явиться підтримка двох зовнішніх дисплеїв і 12-мегапіксельна камера з функцією Center Stage.

Очікується, що ноутбук надійде у продаж навесні 2025 року за ціною від 1 099 доларів. Базова комплектація включатиме 16 ГБ пам'яті.

iPhone SE 4

iPhone SE четвертого покоління отримає дизайн, схожий на iPhone 14, з OLED-дисплеєм діагоналлю 6,1 дюйма, Face ID, портом USB-C і основною камерою на 48 МП. Смартфон буде оснащений чипом A18 і 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволить використовувати Apple Intelligence. Також у ньому дебютує перший вбудований 5G-модем Apple.

Ціна становитиме 400-500 доларів. Запуск запланований на березень 2025 року.

iPad 11-го покоління

Новий iPad збереже 10,9-дюймовий дисплей і кнопку Touch ID, але отримає чип A17 Pro або A18 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Ціна, ймовірно, залишиться на рівні 349 доларів, а базова комплектація може включати 128 ГБ пам'яті.

Пристрій очікується навесні 2025 року.

AirTag 2

Друге покоління AirTag отримає покращений Ultra Wideband-чип для збільшення радіуса дії у три рази, кращу інтеграцію з Vision Pro та захищений від підробок динамік для запобігання переслідуванню.

Ціна залишиться на рівні 29 доларів. Запуск запланований на середину 2025 року.

Command Center

Новий Command Center стане доступним розумним хабом для дому з 7-дюймовим дисплеєм, динаміками, камерою для FaceTime та датчиками наближення для адаптивного інтерфейсу. Пристрій працюватиме на базі нової системи "homeOS" із віджетами та інтеграцією Siri.

Очікується, що ціна буде конкурентною, приблизно на рівні 90 доларів. Запуск заплановано на березень 2025 року.

HomePod mini 2

Друге покоління HomePod mini отримає нові чипи для підтримки Wi-Fi 6E, покращену якість звуку та Ultra Wideband-чип другого покоління для кращої взаємодії.

Пристрій надійде у продаж у середині 2025 року за ціною 99 доларів.

Apple TV 4K

Новий Apple TV 4K, ймовірно, отримає чип A16 або новіший, підтримку Wi-Fi 6E та камеру для FaceTime.

Очікується зниження стартової ціни зі 129 до 99 доларів. Пристрій планується до запуску у 2025 році.

Apple Watch SE 3

Третє покоління Apple Watch SE отримає більший дисплей, швидший чип S10 або S11, а також можливе використання пластикового корпусу для зниження вартості.

Запуск очікується наприкінці 2025 року за ціною 249 доларів або трохи нижче.

Нагадаємо, у березні 2025 року Apple повинна представити четверте покоління iPhone SE. З'явилася інформація, що бюджетний "яблучний" смартфон може отримати нову назву.

Також ми писали, що навесні 2025 року очікується багато анонсів від Apple. На ринку можуть з'явитися нові версії iPad, MacBook та iPhone.