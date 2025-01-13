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Apple выпустит на рынок 8 бюджетных устройств в 2025 году

13 января 2025 16:29
Владимир Мололкин - редактор
Apple фокусируется на бюджетных устройствах — какие 8 недорогих гаджетов появятся в 2025 году
Продукция Apple на столе. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple готовится значительно улучшить свои бюджетные устройства, внедряя новые технологии, в частности Apple Intelligence и собственные чипы. Компания постепенно добавляет функции, которые ранее были доступны только в премиум-моделях, например OLED-дисплеи, Face ID и передовые беспроводные технологии. В 2025 году ожидается выход восьми новых или обновленных бюджетных гаджетов.

Об этом пишет MacRumors.

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Первые собственные модемы Apple и Bluetooth-чипы появятся именно в бюджетных устройствах. Кроме того, компания акцентирует внимание на доступных умных устройствах для дома, таких как HomePod mini, Apple TV и Command Center.

Какие бюджетные устройства Apple появятся на рынке в 2025 году

MacBook Air (M4)

Новый MacBook Air получит чип M4, который обеспечит на 25% более высокую производительность процессора. Кроме того, появится поддержка двух внешних дисплеев и 12-мегапиксельная камера с функцией Center Stage.

Ожидается, что ноутбук поступит в продажу весной 2025 года по цене от 1 099 долларов. Базовая комплектация будет включать 16 ГБ памяти.

iPhone SE 4

iPhone SE четвертого поколения получит дизайн, похожий на iPhone 14, с OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма, Face ID, портом USB-C и основной камерой на 48 МП. Смартфон будет оснащен чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит использовать Apple Intelligence. Также в нем дебютирует первый встроенный 5G-модем Apple.

Цена будет составлять 400-500 долларов. Запуск запланирован на март 2025 года.

iPad 11-го поколения

Новый iPad сохранит 10,9-дюймовый дисплей и кнопку Touch ID, но получит чип A17 Pro или A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Цена, вероятно, останется на уровне 349 долларов, а базовая комплектация может включать 128 ГБ памяти.

Устройство ожидается весной 2025 года.

AirTag 2

Второе поколение AirTag получит улучшенный Ultra Wideband-чип для увеличения радиуса действия в три раза, лучшую интеграцию с Vision Pro и защищенный от подделок динамик для предотвращения преследования.

Цена останется на уровне 29 долларов. Запуск запланирован на середину 2025 года.

Command Center

Новый Command Center станет доступным умным хабом для дома с 7-дюймовым дисплеем, динамиками, камерой для FaceTime и датчиками приближения для адаптивного интерфейса. Устройство будет работать на базе новой системы "homeOS" с виджетами и интеграцией Siri.

Ожидается, что цена будет конкурентной, примерно на уровне 90 долларов. Запуск запланирован на март 2025 года.

HomePod mini 2

Второе поколение HomePod mini получит новые чипы для поддержки Wi-Fi 6E, улучшенное качество звука и Ultra Wideband-чип второго поколения для лучшего взаимодействия.

Устройство поступит в продажу в середине 2025 года по цене 99 долларов.

Apple TV 4K

Новый Apple TV 4K, вероятно, получит чип A16 или новее, поддержку Wi-Fi 6E и камеру для FaceTime.

Ожидается снижение стартовой цены со 129 до 99 долларов. Устройство планируется к запуску в 2025 году.

Apple Watch SE 3

Третье поколение Apple Watch SE получит больший дисплей, более быстрый чип S10 или S11, а также возможно использование пластикового корпуса для снижения стоимости.

Запуск ожидается в конце 2025 года по цене 249 долларов или чуть ниже.

Напомним, в марте 2025 года Apple должна представить четвертое поколение iPhone SE. Появилась информация, что бюджетный "яблочный" смартфон может получить новое название.

Также мы писали, что весной 2025 года ожидается много анонсов от Apple. На рынке могут появиться новые версии iPad, MacBook и iPhone.

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