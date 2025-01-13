Apple фокусируется на бюджетных устройствах — какие 8 недорогих гаджетов появятся в 2025 году

Продукция Apple на столе. Фото: Unsplash

Apple готовится значительно улучшить свои бюджетные устройства, внедряя новые технологии, в частности Apple Intelligence и собственные чипы. Компания постепенно добавляет функции, которые ранее были доступны только в премиум-моделях, например OLED-дисплеи, Face ID и передовые беспроводные технологии. В 2025 году ожидается выход восьми новых или обновленных бюджетных гаджетов.

Об этом пишет MacRumors.

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Первые собственные модемы Apple и Bluetooth-чипы появятся именно в бюджетных устройствах. Кроме того, компания акцентирует внимание на доступных умных устройствах для дома, таких как HomePod mini, Apple TV и Command Center.

Какие бюджетные устройства Apple появятся на рынке в 2025 году

MacBook Air (M4)

Новый MacBook Air получит чип M4, который обеспечит на 25% более высокую производительность процессора. Кроме того, появится поддержка двух внешних дисплеев и 12-мегапиксельная камера с функцией Center Stage.

Ожидается, что ноутбук поступит в продажу весной 2025 года по цене от 1 099 долларов. Базовая комплектация будет включать 16 ГБ памяти.

iPhone SE 4

iPhone SE четвертого поколения получит дизайн, похожий на iPhone 14, с OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюйма, Face ID, портом USB-C и основной камерой на 48 МП. Смартфон будет оснащен чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит использовать Apple Intelligence. Также в нем дебютирует первый встроенный 5G-модем Apple.

Цена будет составлять 400-500 долларов. Запуск запланирован на март 2025 года.