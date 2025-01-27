Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Apple может интегрировать инфракрасные камеры в AirPods в 2026 arrow

Apple может интегрировать инфракрасные камеры в AirPods в 2026

27 января 2025 08:39
Владимир Мололкин - редактор
Apple рассматривает возможность интегрировать крошечные камеры в AirPods — что известно
Наушники AirPods Pro от Apple. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Apple продолжает исследовать идею создания AirPods со встроенными камерами. В своем информационном бюллетене Power On известный инсайдер Марк Гурман кратко упомянул возможность интеграции камер в AirPods в будущем, но не уточнил, для чего именно они будут использоваться.

Об этом сообщает MacRumors.

Читайте также:

Что известно о камерах в AirPods

Предполагается, что эти крошечные камеры не будут предназначены для съемки фото, а будут выполнять функцию инфракрасных сенсоров.

Аналитик поставочной цепи Apple Мин-Чи Куо в июне 2024 года отметил, что компания планирует начать массовое производство новых AirPods с инфракрасными камерами к 2026 году. По его словам, эти сенсоры будут похожи на приемник Face ID в iPhone.

Куо также отметил, что будущие AirPods с такими камерами улучшат пространственное аудио для AR-гарнитуры Apple Vision Pro. Таким образом, во время просмотра видео в гарнитуре и использования этих наушников поворот головы в определенном направлении позволит акцентировать звук из соответствующего источника, улучшая аудиоэффект.

Инфракрасные камеры потенциально могут также сделать возможным "управление жестами в воздухе", что позволит устройству взаимодействовать с движениями рук. Если предполагаемый срок начала массового производства — 2026 год — будет соблюден, то новые AirPods с инфракрасными камерами могут появиться на рынке в 2026 или 2027 году.

Напомним, компания Apple решила сделать акцент на бюджетных устройствах. Новые технологии активно внедряются не только в премиум-моделях, например, OLED-дисплеи, Face ID и другие технологии, а в 2025 году ожидается выход нескольких новых или обновленных таких гаджетов.

Также мы писали, что в сети активно продолжают появляться утечки с дизайном будущей новинки Apple iPhone 17 Air. Так, на одном из изображений можно увидеть заметные изменения в дизайне блока камер.

Apple гаджеты технологии камера AirPods

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 РФ ударила по Украине дронами — в городах есть разрушения

08:45 Тариф на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля

08:39 Apple может интегрировать инфракрасные камеры в AirPods в 2026

08:30 Тихановская ответила, как победа в Украине изменит Беларусь

08:02 Признали годным к службе — мужчина в суде отменил решение ВВК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Украинцы могут зарегистрироваться на выплату 10,8 тыс. грн

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

08:53 РФ ударила по Украине дронами — в городах есть разрушения

08:45 Тариф на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с февраля

08:39 Apple может интегрировать инфракрасные камеры в AirPods в 2026

08:30 Тихановская ответила, как победа в Украине изменит Беларусь

08:02 Признали годным к службе — мужчина в суде отменил решение ВВК

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Украинцы могут зарегистрироваться на выплату 10,8 тыс. грн

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

06:32 Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать