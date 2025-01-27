Apple рассматривает возможность интегрировать крошечные камеры в AirPods — что известно

Наушники AirPods Pro от Apple. Фото: Unsplash

Apple продолжает исследовать идею создания AirPods со встроенными камерами. В своем информационном бюллетене Power On известный инсайдер Марк Гурман кратко упомянул возможность интеграции камер в AirPods в будущем, но не уточнил, для чего именно они будут использоваться.

Об этом сообщает MacRumors.

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Предполагается, что эти крошечные камеры не будут предназначены для съемки фото, а будут выполнять функцию инфракрасных сенсоров.

Аналитик поставочной цепи Apple Мин-Чи Куо в июне 2024 года отметил, что компания планирует начать массовое производство новых AirPods с инфракрасными камерами к 2026 году. По его словам, эти сенсоры будут похожи на приемник Face ID в iPhone.

Куо также отметил, что будущие AirPods с такими камерами улучшат пространственное аудио для AR-гарнитуры Apple Vision Pro. Таким образом, во время просмотра видео в гарнитуре и использования этих наушников поворот головы в определенном направлении позволит акцентировать звук из соответствующего источника, улучшая аудиоэффект.

Инфракрасные камеры потенциально могут также сделать возможным "управление жестами в воздухе", что позволит устройству взаимодействовать с движениями рук. Если предполагаемый срок начала массового производства — 2026 год — будет соблюден, то новые AirPods с инфракрасными камерами могут появиться на рынке в 2026 или 2027 году.

Напомним, компания Apple решила сделать акцент на бюджетных устройствах. Новые технологии активно внедряются не только в премиум-моделях, например, OLED-дисплеи, Face ID и другие технологии, а в 2025 году ожидается выход нескольких новых или обновленных таких гаджетов.

Также мы писали, что в сети активно продолжают появляться утечки с дизайном будущей новинки Apple iPhone 17 Air. Так, на одном из изображений можно увидеть заметные изменения в дизайне блока камер.