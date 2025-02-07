Неочікувано ранній анонс — Apple може представити iPhone SE 4 вже наступного тижня

Смартфон iPhone SE. Фото: Unsplash

Чутки про роботу Apple над новим iPhone SE наступного покоління з'являються вже тривалий час. Очікується, що четверте покоління доступнішого iPhone вийде у 2025 році, ймовірно, навесні — у березні або квітні.

Про це пише Tech Radar.

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Однак новий звіт від Марка Гурмана зазначає, що Apple може оголосити про смартфон вже наступного тижня.

"Компанія планує анонсувати пристрій вже наступного тижня, ще до того, як він надійде у продаж наприкінці місяця", — зазначив він.

Це натякає на доволі швидкий реліз, однак без проведення традиційної великої презентації Apple. Швидше за все, новий iPhone SE представлять через пресреліз, як це було з iPad Mini наприкінці минулого року.

Як зміниться iPhone SE

Лінійка iPhone SE з'явилася ще у 2016 році, а останнє, третє покоління вийшло у 2022. Наразі цей смартфон найбільше нагадує iPhone 8 і єдиний у сімействі Apple, який все ще має кнопку "Додому" з Touch ID. Проте наступне покоління iPhone SE стане великим кроком вперед як у дизайні, так і в технічних характеристиках.

Згідно з витоками, четверте покоління iPhone SE буде схожим на iPhone 14, отримає екран з тонкими рамками без кнопки "Додому" та виріз із Face ID. Це дозволить розблоковувати пристрій та підтверджувати покупки через Apple Pay лише одним поглядом.

За інформацією Гурмана, смартфон має кодову назву "V59" і стане першим пристроєм Apple із власним модемом. Це означає, що компанія поступово відмовляється від компонентів Qualcomm. Крім того, iPhone SE 4 може отримати чип A18, такий самий, як в iPhone 16 і 16 Plus.

Цей процесор забезпечить високу продуктивність і, що важливіше, підтримку Apple Intelligence — нових ШІ-функцій Apple. Завдяки цьому користувачі зможуть працювати з "Writing Tools", створювати Genmoji, редагувати зображення в Image Playground, а також використовувати інструмент "Clean Up" для видалення непотрібних об'єктів чи людей із фото.

Крім нового дизайну та потужнішого процесора, iPhone SE 4, ймовірно, перейде на USB-C. У США ця модель ще доступна, однак в ЄС iPhone SE 3 вже зняли з продажу через нові правила щодо зарядних портів.

Щодо ціни, Гурман вважає, що новий iPhone SE буде коштувати приблизно стільки ж, як і поточна модель. Зараз iPhone SE 3 стартує з 429 доларів (від 16 280 грн в Україні), що є досить конкурентною ціною, зважаючи на те, що iPhone 16 розпочинається з 899 доларів. Деякі витоки припускають, що ціна може бути дещо вищою.

Нагадаємо, хоча iPhone 7 та iPhone 7 Plus були чудовими смартфонами, іноді їхні користувачі стикалися з так званою "хворобою циклу". У 2024 році затвердили колективний позов, за яким через рік після ухвалення рішення всім постраждалим розпочали виплачувати компенсацію.

Також ми писали, що вважається, що деякі новинки Apple не дуже сильно відрізняються від попередників, і в цьому є частка правди. Попри це, більшість старих гаджетів компанії досі залишаються актуальними на ринку та мають цінність.