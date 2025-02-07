Неожиданно ранний анонс — Apple может представить iPhone SE 4 уже на следующей неделе

Смартфон iPhone SE. Фото: Unsplash

Слухи о работе Apple над новым iPhone SE следующего поколения появляются уже длительное время. Ожидается, что четвертое поколение более доступного iPhone выйдет в 2025 году, вероятно, весной — в марте или апреле.

Об этом пишет Tech Radar.

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Однако новый отчет от Марка Гурмана отмечает, что Apple может объявить о смартфоне уже на следующей неделе.

"Компания планирует анонсировать устройство уже на следующей неделе, еще до того, как оно поступит в продажу в конце месяца", — отметил он.

Это намекает на довольно быстрый релиз, однако без проведения традиционной большой презентации Apple. Скорее всего, новый iPhone SE представят через пресс-релиз, как это было с iPad Mini в конце прошлого года.

Как изменится iPhone SE

Линейка iPhone SE появилась еще в 2016 году, а последнее, третье поколение вышло в 2022. Сейчас этот смартфон больше всего напоминает iPhone 8 и единственный в семействе Apple, который все еще имеет кнопку "Домой" с Touch ID. Однако следующее поколение iPhone SE станет большим шагом вперед как в дизайне, так и в технических характеристиках.

Согласно утечкам, четвертое поколение iPhone SE будет похожим на iPhone 14, получит экран с тонкими рамками без кнопки "Домой" и вырез с Face ID. Это позволит разблокировать устройство и подтверждать покупки через Apple Pay только одним взглядом.

По информации Гурмана, смартфон имеет кодовое название "V59" и станет первым устройством Apple с собственным модемом. Это означает, что компания постепенно отказывается от компонентов Qualcomm. Кроме того, iPhone SE 4 может получить чип A18, такой же, как в iPhone 16 и 16 Plus.

Этот процессор обеспечит высокую производительность и, что важнее, поддержку Apple Intelligence — новых ИИ-функций Apple. Благодаря этому пользователи смогут работать с "Writing Tools", создавать Genmoji, редактировать изображения в Image Playground, а также использовать инструмент "Clean Up" для удаления ненужных объектов или людей с фото.

Кроме нового дизайна и мощного процессора, iPhone SE 4, вероятно, перейдет на USB-C. В США эта модель еще доступна, однако в ЕС iPhone SE 3 уже сняли с продажи из-за новых правил относительно зарядных портов.

Относительно цены, Гурман считает, что новый iPhone SE будет стоить примерно столько же, как и текущая модель. Сейчас iPhone SE 3 стартует с 429 долларов (от 16 280 грн в Украине), что является достаточно конкурентной ценой, учитывая, что iPhone 16 начинается с 899 долларов. Некоторые утечки предполагают, что цена может быть несколько выше.

Напомним, хотя iPhone 7 и iPhone 7 Plus были замечательными смартфонами, иногда их пользователи сталкивались с так называемой "болезнью цикла". В 2024 году утвердили коллективный иск, по которому через год после принятия решения всем пострадавшим начали выплачивать компенсацию.

Также мы писали, что считается, что некоторые новинки Apple не очень сильно отличаются от предшественников, и в этом есть доля правды. Несмотря на это, большинство старых гаджетов компании до сих пор остаются актуальными на рынке и имеют ценность.