ТОП-5 старих пристроїв Apple, які залишаються актуальними у 2025 році

Техніка Apple на столі. Фото: Unsplash

Існує думка, що Apple щороку оновлює свої пристрої, і деякі новинки не сильно відрізняються від попередників. В цьому є частка правди, адже деякі гаджети компанії залишаються без оновлень протягом тривалого часу, але при цьому не втрачають актуальності та цінності.

Сайт Новини.LIVE розповідає про старі, але надійні пристрої Apple, які залишаються актуальними й сьогодні.

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iPhone 14 Plus

Попри те, що iPhone 14 Plus вийшов ще у 2022 році, він залишається чудовим вибором у 2025 році. Смартфон пропонує класичний дизайн із Face ID та довговічний акумулятор, який витримує навантаження навіть після кількох років використання.

Смартфон Apple iPhone 14 Plus. Фото: ek.ua

Це відмінний вибір для тих, хто не хоче переплачувати за нові моделі, але прагне стабільної роботи смартфона ще кілька років.

AirTag

Хоча AirTag випустили ще у 2021 році, він залишається одним із найкращих трекерів для пошуку речей. Завдяки технології mesh-мережі пристроїв Apple, AirTag допомагає знаходити загублені речі, передаючи геолокацію через інші iPhone.

Трекер для пошуку речей Apple AirTag. Фото: ek.ua

Apple планує випустити нову версію AirTag, але поточна модель і так чудово виконує свої функції.

AirPods 2

Хоча на ринку є безліч альтернатив, AirPods 2 залишаються найвигіднішим варіантом серед навушників Apple у 2025 році. Вони компактні, легкі та зручні для щоденного використання, особливо якщо часто доводиться спілкуватися телефоном.

Бездротові навушники Apple AirPods 2. Фото: ek.ua

Так, вони поступаються сучасним моделям у якості звуку, але залишаються доступним і практичним вибором.

Apple Watch Series 7

Якщо ви шукаєте бюджетний розумний годинник, Apple Watch Series 7 — чудовий варіант. Попри те, що новіші моделі мало чим відрізняються, ця версія має все необхідне для комфортного користування.

Смартгодинник Apple Watch 7. Фото: ek.ua

Якщо знайдете цей смартгодинник у продажу — варто брати без вагань.

iPad Air 5

Випущений у 2022 році планшет iPad Air 5 досі залишається одним з найкращих на ринку завдяки процесору M1, який забезпечує продуктивність на рівні ноутбуків. Пристрій отримуватиме останні оновлення iPadOS, а також чудово підходить для роботи та розваг.

Планшет Apple iPad Air 5. Фото: ek.ua

Між iPhone та MacBook цей планшет стане оптимальним вибором, коли потрібен потужний пристрій, здатний служити довгі роки.

Нагадаємо, компанія Apple таємно співпрацювала зі SpaceX для інтеграції підтримки супутникової мережі Starlink в iPhone. Деякі користувачі зможуть отримати альтернативний доступ до зв'язку у місцях без стабільного мобільного покриття.

Також ми писали, що до випуску бюджетного iPhone SE 4 залишається не так багато часу. Новинка очікується навесні, однак від Apple не було жодних офіційних деталей. У мережі з'являються витоки, які демонструють дизайн майбутнього гаджета.