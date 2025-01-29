Apple інтегрує Starlink в iPhone — хто отримає доступ до супутникового зв'язку

Смартфон iPhone в руці. Фото: Unsplash

Компанія Apple співпрацює зі SpaceX та T-Mobile US, щоб інтегрувати підтримку супутникової мережі Starlink у свої смартфони. Це дозволить користувачам отримати альтернативний спосіб зв'язку в місцях без мобільного покриття.

Про це розповів відомий інсайдер Марк Гурман через Bloomberg.

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Як повідомляють джерела, компанії вже протестували роботу iPhone з технологією Starlink від SpaceX. Новітнє оновлення програмного забезпечення iOS 18.3, випущене в понеділок, 27 січня, отримало відповідну підтримку.

До цього T-Mobile зазначав, що Starlink буде доступний лише на смартфонах Samsung, таких як Galaxy Z Fold та S24. Apple уже надає користувачам можливість надсилати повідомлення та викликати екстрені служби через супутниковий сервіс Globalstar Inc.

T-Mobile розпочав ранній бета-тест послуги Starlink, залучивши невелику кількість користувачів iPhone. Вони отримали відповідне SMS-повідомлення.

"Ви стали учасником бета-тесту T-Mobile Starlink. Тепер ви можете надсилати текстові повідомлення через супутник з будь-якої точки. Для доступу до функції оновіть iOS до версії 18.3", — йдеться у ньому.

В iPhone для учасників тестування з'явилося нове налаштування для активації супутникового зв'язку.

Apple поки що утримується від коментарів, а T-Mobile підтвердив, що тестування розпочинається з "оптимізованих смартфонів" і згодом пошириться на більшість сучасних пристроїв. Крім iPhone, бета-програма також доступна для деяких користувачів Android 15.

Цікаво, що ще у 2022 році, коли Apple анонсувала співпрацю з Globalstar, Ілон Маск зазначав у соцмережі X, що веде "перспективні переговори" щодо інтеграції Starlink у продукти Apple.

Як працюватиме Starlink на iPhone

Коли iPhone перебуває поза зоною мобільного покриття, пристрої, що підтримують Starlink, автоматично підключатимуться до супутників SpaceX. Користувачі зможуть перемикатися між сервісами Globalstar та Starlink через спеціальне меню.

На початковому етапі послуга підтримує лише обмін текстовими повідомленнями, але SpaceX і T-Mobile планують додати передачу даних і голосові виклики. Наразі функція доступна лише у США, тоді як Globalstar працює в декількох країнах.

На відміну від Apple Globalstar, який вимагає направити смартфон у бік супутника, Starlink працюватиме автоматично — навіть коли телефон знаходиться в кишені користувача.

Обидві технології призначені для використання в регіонах без мобільного зв'язку, наприклад, у віддалених місцевостях чи під час походів. Якщо поблизу є мережа оператора, супутниковий зв'язок буде недоступний.

Нагадаємо, Apple планує в наступних AirPods інтегрувати крихітні інфрачервоні камери. Компанія поки не надала деталі, для чого вони використовуватимуться.

Також ми писали, що в Європі планують побудувати мережу супутників для забезпечення зашифрованого підключення до Інтернету. Так ЄС хоче створити власну альтернативу Starlink.