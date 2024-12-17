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В ЄС створять альтернативу Starlink до 2030 року — що відомо

17 грудня 2024 09:06
Володимир Мололкін - редактор
ЄС створить альтернативу Starlink — на це витратять 10,6 млрд євро
Starlink. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Європейський Союз бере на себе зобов'язання побудувати мережу супутників вартістю 10,6 млрд євро (11,13 млрд доларів), щоб забезпечити зашифроване глобальне підключення до Інтернету. Цей проєкт є частиною спроби ЄС створити власну альтернативу Starlink Ілона Маска.

Про це пише Bloomberg.

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У понеділок, 16 грудня, ЄС підписав угоду, яка дозволяє розпочати роботу над IRIS2. До 2030 року мережа з 290 супутників повинна бути повністю запущена в експлуатацію, щоб вона могла обслуговувати приватні, європейські та військові уряди. Але це дуже пізній початок для блоку, оскільки він намагається скоротити відставання від Starlink, який має понад 6000 супутників і клієнтів у приблизно 100 країнах.

Після того, як військові по всьому світу виявили інтерес до програм Starlink, ЄС стурбований залежністю від приватних послуг. Суть проєкту полягає в тому, щоб зробити IRIS2 європейською альтернативою стороннім акторам за допомогою державно-приватного партнерства.

Люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA є трьома компаніями, які складають групу ЄС.

Європейський Союз інвестує 6 млрд євро, компанії виділять 4,1 млрд євро, а Європейське космічне агентство надасть 550 млн євро. Контракт діє протягом 12 років, і частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення країн-членів блоку.

Андріус Кубілюс, новий комісар блоку з питань оборони та космосу, похвалив підписання як важливий крок вперед у сфері безпеки та оборони блоку. Він також заявив, що Росія поставила Європу під загрозу кількома способами, зокрема через глушіння навігаційних сигналів.

"У часи війни ми не можемо дозволити собі втрачати зв'язок", — сказав він.

Starlink відіграє важливу роль під час повномасштабної війни в Україні, оскільки ЗСУ використовує його для проведення операцій. Проблеми, пов'язані з роллю Маска як радника в новій адміністрації Дональда Трампа, збільшуються через те, як ця роль може вплинути на діяльність Starlink.

"В індустрії побутує така історія, що Starlink виграв, а всі інші мертві, чи не так? Це неправда", — сказав головний виконавчий директор SES Адель Аль-Салех в інтерв'ю Bloomberg.

Він додав, що вони вкладають багато грошей, тому з ними дуже важко конкурувати. Проте кожна країна і кожен народ хоче мати суверенітет і незалежність, та навіть малі країни прагнуть запустити супутник.

Аль-Салех заявив, що договір IRIS2 дозволить таким компаніям, як SES, які розробляють супутники на вищій орбіті, ніж Starlink, процвітати, оскільки ЄС є їхнім "якірним клієнтом".

Крім того, SES та іншим компаніям буде дозволено продавати частину своїх послуг комерційним клієнтам. Представник Європейської комісії заявив, що приблизно половина потужностей угруповання буде використана для діяльності уряду.

Нагадаємо, 2500 терміналів Starlink, які вже є в Україні, отримають доступ до Starshield. Це вдосконалена та більш захищена версія технології.

Також ми писали, що 24 листопада компанія SpaceX вивела на орбіту ще 20 інтернет-супутників Starlink. Туди їх вивела ракета Falcon 9.

Європейський союз Ілон Маск SpaceX інтернет Starlink

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