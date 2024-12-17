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В ЕС создадут альтернативу Starlink к 2030 году — что известно

17 декабря 2024 09:06
Владимир Мололкин - редактор
ЕС создаст альтернативу Starlink — на это потратят 10,6 млрд евро
Starlink. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Европейский Союз обязуется построить сеть спутников стоимостью 10,6 млрд евро (11,13 млрд долларов), чтобы обеспечить зашифрованное глобальное подключение к Интернету. Этот проект является частью попытки ЕС создать собственную альтернативу Starlink Илона Маска.

Об этом пишет Bloomberg.

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В понедельник, 16 декабря, ЕС подписал соглашение, позволяющее начать работу над IRIS2. До 2030 года сеть из 290 спутников должна быть полностью запущена в эксплуатацию, чтобы она могла обслуживать частные, европейские и военные правительства. Но это очень позднее начало для блока, поскольку он пытается сократить отставание от Starlink, который имеет более 6000 спутников и клиентов в примерно 100 странах.

После того как военные по всему миру проявили интерес к программам Starlink, ЕС обеспокоен зависимостью от частных услуг. Суть проекта состоит в том, чтобы сделать IRIS2 европейской альтернативой посторонним актерам посредством государственно-частного партнерства.

Люксембургская SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA являются тремя компаниями, составляющими группу ЕС.

Европейский Союз инвестирует 6 млрд евро, компании выделят 4,1 млрд евро, а Европейское космическое агентство предоставит 550 млн евро. Контракт действует в течение 12 лет и часть инвестиций ЕС будет зависеть от одобрения стран-членов блока.

Андриус Кубилюс, новый комиссар блока по обороне и космосу, похвалил подписание как важный шаг вперед в сфере безопасности и обороны блока. Он также заявил, что Россия поставила Европу под угрозу несколькими способами, в том числе из-за глушения навигационных сигналов.

"Во время войны мы не можем позволить себе терять связь", — сказал он.

Starlink играет важную роль в ходе полномасштабной войны в Украине, поскольку ВСУ использует его для проведения операций. Проблемы, связанные с ролью Маска как советника в новой администрации Дональда Трампа, усугубляются из-за того, как эта роль может повлиять на деятельность Starlink.

"В индустрии бытует такая история, что Starlink выиграл, а все остальные мертвы, не правда ли? Это неправда", — сказал главный исполнительный директор SES Адель Аль-Салех в интервью Bloomberg.

Он добавил, что они вкладывают много денег, поэтому с ними очень сложно конкурировать. Но любая страна и каждый люд желает иметь суверенитет и независимость, а также малые страны стремятся запустить спутник.

Аль-Салех заявил, что договор IRIS2 позволит таким компаниям, как SES, разрабатывающим спутники на более высокой орбите, чем Starlink, преуспеть, поскольку ЕС является их "качественным клиентом".

Кроме того, SES и другим компаниям будет позволено продавать часть своих услуг коммерческим клиентам. Представитель Европейской комиссии заявил, что примерно половина мощностей группировки будет использована для деятельности правительства.

Напомним, 2500 уже имеющихся в Украине терминалов Starlink получат доступ к Starshield. Это усовершенствованная и более защищенная версия технологии.

Также мы писали, что 24 ноября компания SpaceX вывела на орбиту еще 20 интернет-спутников Starlink. Туда их вывела ракета Falcon 9.

Европейский союз Илон Маск SpaceX интернет Starlink

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