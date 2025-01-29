Apple интегрирует Starlink в iPhone — кто получит доступ к спутниковой связи

Смартфон iPhone в руке. Фото: Unsplash

Компания Apple сотрудничает со SpaceX и T-Mobile US, чтобы интегрировать поддержку спутниковой сети Starlink в свои смартфоны. Это позволит пользователям получить альтернативный способ связи в местах без мобильного покрытия.

Об этом рассказал известный инсайдер Марк Гурман через Bloomberg.

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Как сообщают источники, компании уже протестировали работу iPhone с технологией Starlink от SpaceX. Новейшее обновление программного обеспечения iOS 18.3, выпущенное в понедельник, 27 января, получило соответствующую поддержку.

До этого T-Mobile отмечал, что Starlink будет доступен только на смартфонах Samsung, таких, как Galaxy Z Fold и S24. Apple уже предоставляет пользователям возможность отправлять сообщения и вызывать экстренные службы через спутниковый сервис Globalstar Inc.

T-Mobile начал ранний бета-тест услуги Starlink, привлекая небольшое количество пользователей iPhone. Они получили соответствующее SMS-сообщение.

"Вы стали участником бета-теста T-Mobile Starlink. Теперь вы можете отправлять текстовые сообщения через спутник из любой точки. Для доступа к функции обновите iOS до версии 18.3", — говорится в нем.

В iPhone для участников тестирования появилась новая настройка для активации спутниковой связи.

Apple пока воздерживается от комментариев, а T-Mobile подтвердил, что тестирование начинается с "оптимизированных смартфонов" и впоследствии распространится на большинство современных устройств. Помимо iPhone, бета-программа также доступна для некоторых пользователей Android 15.

Интересно, что еще в 2022 году, когда Apple анонсировала сотрудничество с Globalstar, Илон Маск отмечал в соцсети X, что ведет "перспективные переговоры" по интеграции Starlink в продукты Apple.

Как будет работать Starlink на iPhone

Когда iPhone находится вне зоны мобильного покрытия, устройства, поддерживающие Starlink, будут автоматически подключаться к спутникам SpaceX. Пользователи смогут переключаться между сервисами Globalstar и Starlink через специальное меню.

На начальном этапе услуга поддерживает только обмен текстовыми сообщениями, но SpaceX и T-Mobile планируют добавить передачу данных и голосовые вызовы. Сейчас функция доступна только в США, тогда как Globalstar работает в нескольких странах.

В отличие от Apple Globalstar, который требует направить смартфон в сторону спутника, Starlink будет работать автоматически — даже когда телефон находится в кармане пользователя.

Обе технологии предназначены для использования в регионах без мобильной связи, например, в отдаленных местностях или во время походов. Если поблизости есть сеть оператора, спутниковая связь будет недоступна.

Напомним, Apple планирует в следующих AirPods интегрировать крошечные инфракрасные камеры. Компания пока не предоставила детали, для чего они будут использоваться.

Также мы писали, что в Европе планируют построить сеть спутников для обеспечения зашифрованного подключения к Интернету. Так ЕС хочет создать собственную альтернативу Starlink.